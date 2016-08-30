玩到「中邪」？ 男子不斷大喊寶可夢還尖叫
2016-08-30 08:49
一名男子日前玩寶可夢時突然「中邪」，不斷喊著「寶可夢」，男子當場被現場的保全壓制。（圖片取自YOUTUBE）
〔即時新聞／綜合報導〕熱門手遊《精靈寶可夢GO》掀起全球抓寶旋風，一名男子日前玩寶可夢時突然「中邪」，不斷喊著「寶可夢」，男子當場被現場的保全壓制，過程也被附近民眾拍下。
根據《鏡報》報導，這影片拍攝地點可能是在巴西北里約格朗德州（Rio Grande do Norte）的一間銀行，該名男子在玩寶可夢，突然開始狂叫「寶可夢、寶可夢、寶可夢、寶可夢」，甚至還出尖叫聲。
這名男人立即被附近的保全壓制在地，並被送往醫院。《鏡報》報導，男子稱，他在銀行等候時，突然有了奇怪的想法，接著失去控制。男子事後被釋放。
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