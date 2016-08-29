烏茲別克總統腦出血住院 女兒：病情穩定
2016-08-29 21:33
烏茲別克政府昨日發布聲明指出，現年78歲的總統卡里莫夫目前住院治療中。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕烏茲別克政府昨日罕見發表聲明表示，現年78歲的總統卡里莫夫（Islam Karimov）目前因病住院，但並沒有透露細節。卡里莫夫的女兒卡立莫娃提拉耶娃（Lola Karimova-Tillyaeva）今日在社交軟體透露父親病情，稱父親因腦出血住院，病情穩定。
綜合外媒報導，卡里莫夫預計在9月1日出席烏茲別克獨立25週年相關活動，但官方昨日發表聲明指出，卡里莫夫因病住院，需要長時間接受治療，並沒有透露細節，引發各界揣測。
擔任聯合國教科文組織（UNESCO）大使的卡立莫娃提拉耶娃在Instagram透露父親病情，她指出，父親日前因為腦出血住院，但狀況目前相當穩定，並呼籲人們不要對他父親的健康有任何的猜測。
報導指出，卡里莫夫最近一次公開露面是在8月17日，當時接見南韓的內政部長。
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