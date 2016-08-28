備戰東京奧運觀光潮 日本將推終極一卡通

日本已開始積極宣傳2020東京奧運。（資料照，歐新社）

2016-08-28 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕隨著本屆里約奧運精彩落幕，2020年的東京奧運已讓許多民眾相當期待，不少人提前開始規劃行程。身為科技與觀光大國的日本，為了讓前來觀賞奧運的外國遊客暢通無阻，將推出包含飯店、交通工具、體育館一票解決的終極一卡通。

根據《朝日新聞》報導，備戰4年後的東京奧運，日本結合科技與觀光產業實力，屆時只要外國遊客透過網路登錄個人資料，取得專屬的顧客ID碼，並在預約住宿、賽事門票時便可使用此ID，接著在入境日本後購買電子貨幣卡，再利用各地設置的機器將ID碼與金錢存入卡片中。

之後，無論是到車站、體育館或飯店，只要將卡片放置在機台上即可使用，還會用母語顯示出路線、緊急災害訊息等內容，並同步發送到手機上，可說是相當方便。