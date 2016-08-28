越南女童背上腫瘤像「龜殼」全球第2例

越南1名10歲女童罹患先天性黑色素瘤，在背部上長出一個直徑長達22公分的大型腫瘤，就好像是烏龜的龜殼一樣。（圖截自vnexpress.net）

2016-08-28 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕人類醫學技術日益精進，但世上還是有許多不明罕見疾病。有外媒報導指出，越南一名10歲女童罹患先天性黑色素瘤，在背部上長出一個直徑長達22公分的大型腫瘤，就好像是烏龜的龜殼一樣，當地的醫生指出，女童是該種罕病的全球第2例患者，預計將於明天進行切除手術。

綜合外媒報導，這名來自越南朔莊省（Soc Trang）的10歲女孩，從小背部上就有一個橘子大小的黑色腫瘤，後來越長越大，到現在腫瘤已長大到直徑22公分，厚度約2公分。腫瘤經常經常讓女孩背部發癢，相當不舒服，且腫瘤長在背上，同學們都嘲笑她「龜殼女孩」，女孩也自卑而放棄學業，但因家境窮困，父母始終無力帶她去醫院看病。

最近女童因晚上背癢無法入睡，父母決定向鄰居借錢去看醫生，當地慈善組織得知消息後，決定無償支付腫瘤切除費用，並預計於明天動手術。胡志明市兒童醫院院方表示，女童罹患的疾病相當罕見，全世界只有1名哥倫比亞男童曾罹患過類似的疾病。