| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

越南女童背上腫瘤像「龜殼」全球第2例

越南1名10歲女童罹患先天性黑色素瘤，在背部上長出一個直徑長達22公分的大型腫瘤，就好像是烏龜的龜殼一樣。（圖截自vnexpress.net）

2016-08-28  11:21

〔即時新聞／綜合報導〕人類醫學技術日益精進，但世上還是有許多不明罕見疾病。有外媒報導指出，越南一名10歲女童罹患先天性黑色素瘤，在背部上長出一個直徑長達22公分的大型腫瘤，就好像是烏龜的龜殼一樣，當地的醫生指出，女童是該種罕病的全球第2例患者，預計將於明天進行切除手術。

綜合外媒報導，這名來自越南朔莊省（Soc Trang）的10歲女孩，從小背部上就有一個橘子大小的黑色腫瘤，後來越長越大，到現在腫瘤已長大到直徑22公分，厚度約2公分。腫瘤經常經常讓女孩背部發癢，相當不舒服，且腫瘤長在背上，同學們都嘲笑她「龜殼女孩」，女孩也自卑而放棄學業，但因家境窮困，父母始終無力帶她去醫院看病。

最近女童因晚上背癢無法入睡，父母決定向鄰居借錢去看醫生，當地慈善組織得知消息後，決定無償支付腫瘤切除費用，並預計於明天動手術。胡志明市兒童醫院院方表示，女童罹患的疾病相當罕見，全世界只有1名哥倫比亞男童曾罹患過類似的疾病。

廣告
  • 醫生指出，女童是該種罕病的第2例患者，預計將於明天進行切除手術。（圖截自thanhniennews）

    醫生指出，女童是該種罕病的第2例患者，預計將於明天進行切除手術。（圖截自thanhniennews）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 罕病 腫瘤 越南 黑色素瘤 龜殼
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
熊寶貝越式春捲
鮭魚時蔬濃湯
如何挑新鮮鎖管？
省水大作戰
轉寄

標題：越南女童背上腫瘤像「龜殼」全球第2例


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月28日‧星期日‧丙申年七月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.