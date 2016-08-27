101歲想看看世界！中國人瑞辦護照期待出國

2016-08-27 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕到世界各個角落走走，是許多人的夢想，然而很多人卻沒機會圓夢。中國一位101歲的老婦人在將數十年歲月奉獻給家庭後，最近辦了護照，決定出去走走，看看這個世界。

綜合中媒報導，中國江蘇高齡101歲的劉成心為了出國旅遊，最近辦理完護照和香港澳門的通行證，成為當地最年長的出入境證件申請人。劉成心育有10名子女，最小的女兒今年已經54歲，她的家庭成員有50多人。在養大子女後，她因為體悟世界那麼大，必須要去看看，於是計畫未來到日本、韓國、香港、澳門等地去旅行。

劉成心雖然已經101歲，身體狀況卻相當好，每天都能在兒子陪同下逛街長達5小時。不過她能否順利參加旅行社行程、搭乘飛機，目前仍有疑慮。報導指出，有多家旅行業者基於健康理由，不建議超過80歲以上的老人跟團。航空公司則表示，如果機組人員評估老人飛行當天狀況不佳，有可能會拒絕她登機。

劉成心兒子則表示，現在已經在規劃媽媽的旅行路線，計畫讓她利用搭郵輪的方式，到日本和韓國看看。