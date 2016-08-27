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讓警犬熱死在車內 美國警察被開除究責

2016-08-27  13:42

〔即時新聞／綜合報導〕一位美國奧克拉荷馬州的警察，竟然在休息日將自己的警犬搭檔巴克（Bak）留在車內活活熱死，直到數天後上班才發現這項慘劇。這位粗心大意的警察已被革職，地方檢察官正考慮依虐待動物的罪名將其起訴。

綜合外媒報導，巴克2歲就到斯蒂芬斯郡（Stephens County）的警局服役，和員警派克（Matthew Peck）成為出勤夥伴至今已經4年了，但日前這名警察放假時卻把警犬忘在自己的車內，等到36個小時後派克想要開車上班，一走近轎車就聞到動物屍體的味道。

斯蒂芬斯郡警長麥金尼（Wayne McKinney）對此相當痛心，直說一個警察絕不能遺棄自己的搭檔。目前派克的所有職務已被終止，並有可能遭到起訴。警犬巴克則被葬在斯蒂芬斯郡法院旁邊的殉職人員墓地。

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  • 美國警犬巴克（Bak），被和自己搭檔的員警忘在車內活活熱死。（圖擷自美國《KSWO》新聞網）

    美國警犬巴克（Bak），被和自己搭檔的員警忘在車內活活熱死。（圖擷自美國《KSWO》新聞網）

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