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里約奧運「女力崛起」29國女性得牌數超過男性

2016年里約奧運落幕，參賽國中有29個國家，女性的得牌總數超過男性，包括美國、俄國和中國等體育大國。（法新社）

2016-08-26  17:37

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據《紐約時報》報導，2016年里約奧運落幕，參賽國中有29個國家，女性的得牌總數超過男性，包括美國、俄國和中國等體育大國。

美國自有奧運以來，男性的獎牌數量一直多過女性，但自1980年代開始，兩性的得牌差距才日益減少。2008年北京夏季奧運，美國女性的獎牌數量首次超越男性。

在中國，自1988年開始，女性奧運選手的表現一直比男性更勝一籌，每次都能比男性多為帶回大約10枚獎牌。

波多黎各本屆奧運共派出40名選手參賽，唯一奪牌的卻是女性，網球世界排名第34的普格（Monica Puig）為該國贏得首枚女單金牌。

女性首次出現在奧運賽場上是在1900年，當時只有5個女性運動項目，其他比賽項目則是在日後逐漸增加。直到90年代，這項差距才開始急劇縮小。

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