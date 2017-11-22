〈愛の相親事件簿〉嫁入豪門 生兒子換現金

2017-11-22

文／LAKIKI

這年頭，大家以為「傳宗接代，母以子貴」這種老掉牙的傳統已經消失了嗎？事實上，即使在台北，也還是比比皆是，LAKIKI的好友R小姐，就是追求「母以子貴」的最佳代表。R小姐大學畢業後透過長輩介紹，嫁給某企業小開後，開始了她的孕母人生。

結婚後隔年，R小姐生了一個白裡透紅的小女娃，說有多可愛就有多可愛。但孩子還不滿一歲，R小姐又懷孕了。「有必要這麼快懷第二胎嗎？不是應該先把身子養好？」LAKIKI心疼地說道。

「哪有時間養身子？我再不快點拚個兒子，我婆婆可能會叫我老公去外面生了。」R小姐摸著微微隆起的肚子說道。

「那這胎是男生女生？」LAKIKI單刀直入地問。

「我還不知道，如果是女生的話，我會繼續生下去。」R小姐堅定地說。

「男孩女孩一樣好啦，這件事情隨緣，別壓力太大。」LAKIKI拍拍R小姐。

「不行！我非得生個男孩不可，不然我地位不保外，拿到的生活費也差很多。」R小姐轉了轉手上那閃亮亮的鑽戒。

「小姐～這甚麼年代了啊，還有生兒子賺現金這種事？」LAKIKI不可思議地看著R小姐。

「我老公很多朋友的家族都有這樣的壓力啊，他有個朋友的太太還連生了四個，到第五個才拚到兒子。我才生第二個，還有機會。」R小姐微笑地說道。

「如果生了兒子，妳到底可以得到多少啊？」LAKIKI禁不住問道。

「這個嘛……應該至少有上億房產吧！」R小姐眨了眨她的長睫毛。

看起來R小姐挺享受她的孕母人生，大幾次肚子可以換上億房產似乎CP值蠻高的，只是萬一一路生下去都是女孩的話，到底要生到甚麼時候才能停止呢？