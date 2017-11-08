〈愛の相親事件簿〉情緒管理失控的男人 千萬不能嫁

2017-11-08

文／LAKIKI

前同事A小姐終於結束了她十年痛苦的婚姻。她前夫是父母介紹的相親對象，短暫交往半年後就結婚，進入她夢寐以求的婚姻生活，但理想往往不如預期，這就是人生。

婚後，A小姐就發現前夫有情緒管理上的問題，一點點小事就讓大爺他不開心，長期的情緒問題也影響到工作，終於在一次會議中，因為情緒失控與老闆對罵，就這樣失去了他薪水還不錯的工作。幸好工作能力不差的前夫總可以迅速地再找到新工作，但常常不出三個月，又會因為同樣的問題丟掉工作。

A小姐曾勸前夫進行心理上的治療，一開口又是一頓挨罵。A小姐認命了，前夫的工作總是有一搭沒一搭，房貸、生活費、孝親費等沉重的經濟壓力壓得Ａ小姐喘不過氣來。這時候她發現自己懷孕了，為了孩子，Ａ小姐持續地忍受完全沒有質感的婚姻。

「他不發病的時候對我其實還蠻好的。」Ａ小姐悠悠地說。看得出來Ａ小姐其實對前夫還有感情。「動不動就暴怒、隨時隨地要看他臉色，這一切我都可以忍，但我不能忍受他對孩子動手。」Ａ小姐眼角隱隱地泛出淚水。LAKIKI拍了拍Ａ小姐的肩膀說：「這一切都過去了，接下來妳只要為了自己跟孩子生活就可以了。」

LAKIKI心疼Ａ小姐，我不懂為何不在發現前夫有情緒障礙時就分手，後來有了孩子後反而讓整件事情變得更加複雜。望著Ａ小姐的孩子天真地吃著冰淇淋，用著那軟綿綿的聲音叫著媽媽，我內心無比地厭惡起Ａ小姐的前夫來。沒有人有義務需要承擔另外一個人的情緒，有病就去看醫生，因為避諱就醫卻帶給家人不幸，這是不可原諒的行為。