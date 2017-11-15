〈愛の相親事件簿〉女主外男主內的幸福

2017-11-15

文／LAKIKI

H小姐是個很有能力的女強人，幾年前從大企業離職後，自己開了一家進出口貿易公司。不知為何，H小姐交往的對象永遠都是外國人，「我的個性不適合本國人。」H小姐總是這麼說。

H小姐在一次去國外的海島自助旅行時，認識了現在的先生，他是當地導遊，兩個人初次見面時就天雷勾動地火一發不可收拾，於是乎展開了遠距離的戀愛。

因為距離的關係，幾個月才能見一次面的兩個人卻愛得濃烈，見面第三次時，兩個人便決定結婚了。周圍的親友們總覺得這段感情應該不久後就會自然消滅，沒想到兩個人最後真的結婚，這件事的確跌破大家的眼鏡。

H小姐無法放棄她的事業，於是H小姐的先生決定拋下海島上的一切，追隨H小姐到台灣生活。

「你們可以深入地溝通嗎？」LAKIKI好奇地詢問。「可以溝通但不深入。」H小姐開朗地笑著。

「他的母語也不是英文，我從小英文也沒好到哪去，一開始用英文吵架，想要表達的東西無法傳達的確令人懊惱，後來我不開心就用中文罵，久了他也聽懂了。」H小姐再次哈哈大笑。

而在台灣只能依靠H小姐的先生，H小姐去到哪，H小姐的先生就婦唱夫隨到哪；兩個人沒多久有了愛的結晶，小孩生下來想當然爾是H小姐的先生當奶爸在家照顧孩子。H小姐的先生奶爸當得挺稱職，洗澡、做副食品、照顧小孩的大小事，非常樂在其中。

這對看似顛覆東方社會傳統模式的夫妻，奇妙地維持著家庭中的平衡，周圍的人也從擔心而轉為支持。誰說一個家庭只能男主外女主內？只要兩個人有共識，誰主內誰主外再也不是問題了。