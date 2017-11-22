〈愛情塔羅占卜〉我們的愛情怎麼了?

2017-11-22

文／陳詒枚 牌卡繪製／徐英祥

愛一個人這麼難嗎？你們的愛情還能繼續下去嗎？是甚麼改變了你們的關係？這個改變是你們能一起面對與承接的嗎？關係走到現在，別再說是誰的問題，趕快搞清楚你們的關係到底出了甚麼問題？

【測驗開始】愛的直覺 選張牌

請閉上眼睛，在心中默念三次：「我們的愛情出了甚麼問題？」接著，隨著你的直覺，選一張你最有感覺的塔羅牌！選好了，就來看看牌卡解說吧！

〈選A的人〉

對應牌卡：教皇

愛情難題：大道理困住了兩人的關係。

代表心靈導師、有道德標準的「教皇」，在愛情裡有自己的原則與判斷，經營關係時也會帶著如此的價值觀來應對。選擇「教皇」這張牌的你，愛情的問題是容易用大道理來經營兩人的關係。

面對關係的問題，你就事論事的姿態，讓另一半在情感上不被滿足與安撫。在你眼中，那個無理取鬧的他，是基於甚麼理由如此回應？你有多久沒有好好聽見他內心的想法與感受？你的堅持也影響關係的品質，而這並非是你樂見的。面對問題時，宜停下腳步，先聽聽彼此的內心有甚麼話想說。

〈選B的人〉

對應牌卡：愚者

愛情難題：想要個人空間卻要不到。

象徵自由自在、愛好冒險的「愚者」，在愛情裡好希望有自己的空間，能夠做自己想做的事情。選擇「愚者」這張牌的你，愛情的問題是想有個人空間卻要不到。

你認為愛情是讓兩人成長，而不是用來綁住彼此的。你不希望自己的行動與決定受限，去哪裡都需要報備。你的另一半瞭解你的想法嗎？他感覺到你的特立獨行，這讓他緊張不安，因為感受不到在一起和單身時有甚麼太大的差別，這樣的愛情是你們所期待的嗎？不妨相互確認彼此的需求是否被理解與聽見吧！

〈選C的人〉

對應牌卡：節制

愛情難題：還沒適應兩人生活。

意味著適應調和與溝通的「節制」，在愛情裡抱持著學習的態度，來面對成為情侶後的生活。選擇「節制」這張牌的你，愛情的問題是還沒適應兩人的生活。

你有點難適應去拿捏成為他人伴侶後，該如何自在地表現自己。你在乎對方的感受與想法，因此小心翼翼地經營關係。在這個過程中，你的細心與體諒，對方都能感受到，但你也應該把自己的需求表達出來，不再只是先看到對方，而是要把自己也考量進去。別擔心，現階段的不適應，再經過一段時間就能夠有所好轉。

〈選D的人〉

對應牌卡：正義

愛情難題：講究公平是共同目標嗎？

象徵公平正義與有原則的「正義」，在愛情裡抱持著公平的態度，你期待雙方都能為這段關係負責。選擇「正義」這張牌的你，愛情的問題是談論公不公平總是引來爭執。

你期待的關係是平等的，不會有人總是付出或者接受，而是兩人都能互相的，並共同經營兩人關係。但這個標準與想法，對方清楚嗎？他是否做得到這個期待呢？兩人目前的關係是能將此提出討論的，除了能增進共識外，也能拉近彼此的關係，而不是在比較之下去經營這段平等的關係，祝福你們。

〈選E的人〉

對應牌卡：力量

愛情難題：我給的愛是你要的嗎？

意味著勇氣與溫柔的「力量」，在愛情裡敢愛敢恨，困難的事情也能勇於面對、努力克服難關。選擇「力量」這張牌的你，愛情的問題是你給的愛是對方要的嗎？

你用你的方式在愛他，你剛柔並濟、時而體貼、時而獨立，在對方眼中你是很有魅力的。然而，你愛他的方式，偶爾讓他感到有些壓力，他做不到像你這樣的全然付出，使得自卑感上升，彼此的愛變得有負擔，這層負擔需要透過你放下一些照顧、接受對方的愛，以及一起相信兩人是有未來的，才能有所改變，祝福你們。