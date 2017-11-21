〈戀愛翹翹板〉多年男友花心成癮 不安想分又捨不得

2017-11-21

文／諮商心理師 克萊兒

Q：

我和男友是透過朋友介紹認識，因為有共同興趣，共同朋友也愈來愈多，但後來我發現他喜歡跟不同人曖昧，常私傳訊息，而且內容都蠻誇張的，讓我感到很不安，但當時我住在他家，也不能跟他翻臉。他對別人撒嬌、裝可愛，我不能有意見，我跟男生有一點互動他就吃味，我覺得不公平而對他發脾氣時，他總皮皮地哄哄我就當沒事，當時我就擔心我們的感情能否維持長久，可是卻不敢正視這個問題。後來，我們畢業出社會，交友圈愈來愈不同，我認識更多人，看到更多情侶和夫妻相處的狀況，覺得我對他的不信任讓我患得患失，也發現和別人相處都比他舒服自在，碰到他就感到緊繃，但對他我還是有點捨不得，我該怎麼做？（Mary）

A：

看著妳的來信，感覺妳正走在一個十字路口，當你們的共同朋友、共同興趣減少，更凸顯你們原本對感情的差異，尤其是當妳交友圈變大之後，見多識廣了，也慢慢體會到相處不應該是這樣不公平的落差。

以前妳吞忍他和別人的曖昧貼圖、吞忍他對妳的不公平，因為人在屋簷下，不得不低頭。但當妳出了社會，看見更多家庭的組成和情侶的互動，讓妳重新反思這段關係對妳的影響。對妳來說，這是很重要的時刻，對他的捨不得敵不過這些日子不如求去的想法和相處的壓迫感。

也許妳可以問問自己，現階段的妳，怎樣的感情狀態才合適？他陪伴妳的那段青春時光有許多回憶，但要繼續走下去，還是該停在這裡，兩人比較不會怨懟彼此？如果未來妳想要一段婚姻，妳想要怎樣的互動？也許這些答案在妳心中早已盤旋很久。

當妳說不出分手，只能耗著，就離自己的心意更遠，更不喜歡自己，或更覺得委屈。妳想睜一隻眼閉一隻眼放過他，又想揪著他要他出來面對，在這個進進退退中感到難為和糾結。也許現階段妳可以想一想，這樣的狀況已經持續多久了？妳的忍讓讓你們的關係前進了，還是只是原地踏步？這些都是值得思考的點，祝福妳一切順利！

（寫信給克萊兒：clairelu703@gmail.com，讀者提問僅於專欄中回覆，因來函眾多，請耐心等候。）