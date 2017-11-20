〈人生加分題〉寧缺勿濫 我的愛情不將就

2017-11-20

文／簡碧儀

「他對妳那麼敷衍，口氣那麼惡劣，為甚麼妳還不和他分手？」我問。

「因為『有男友』是我人生當中唯一曾經被羨慕、被恭喜的事，除此之外，我的人生、我的生活沒有任何值得驕傲或開心的事……。」芽芽說完以後，我愣住了。

這個社會很奇怪，「我單身很久了」是一件深深被同情的事，而「我有戀人」則是一個值得慶祝羨慕的加分題。這樣的價值觀來自哪裡？是誰塑造出這樣讓全民買單的價值觀？答案已無法探究。這個價值觀是：當一個人對世界公告「我戀愛了」，無論男主角女主角是怎樣的人，好像就理所當然值得被慶祝，甚至被羨慕。對很多女人來說，「談戀愛」這件事，是她們人生當中唯一能夠被羨慕的事情，所以一旦脫離戀愛關係，女孩們預想自己再沒有被羨慕的存在價值，將再度回到充滿挫折或失望的生活狀態裡面。

誰來陪伴都好 就怕他人同情眼光

許多過了二十五歲的單身女生，最常聽到的問候是：「妳要加油了。」我想問的是：單身為甚麼要加油？加油不是在遇到挫折的時候用來鼓勵對方的話語嗎？

台灣文化深受日本文化影響，就我所知，日本有個特別的文化，就是單身的男女會被社會投以同情的眼光，曾看到日本綜藝節目中，當主持人發現女來賓單身四年時，就以憐憫的眼光和口吻說：「好可憐呀！」這算不算單身歧視呢？但讓人難過的是，這種態度卻是普遍的一種文化現象。

日本女性有多恐懼單身？日本婚活戀愛情報網站《愛カツ》針對二十歲到三十歲之間的單身女性進行調查，發現超過半數的女生為了不要獨自過耶誕節，只要有人陪，對象是誰都無所謂。當她們被問及「如果收到邀請，哪種男性是妳願意共度耶誕夜的對象？」時，589名女性受訪者中，有超過半數的人（328人，約55％）表示：「任何男性都OK！」

濫竽充數自找麻煩 將就才是蹉跎青春

「妳條件這麼好還單身，一定是妳太挑、眼光太高、標準太高。」鄰居太太說。

聽到這句話，她無法理解，為甚麼逛街購物時，看到心動的物品都不一定會立馬下手，總會東挑西選貨比三家，「難道談戀愛不用謹慎選擇嗎？難道大家都不挑嗎？」她當然知道要把握機會，可是沒有看到十分喜歡的對象，又怎麼展開戀愛啊？

「唉，不是說不能挑，只是人沒有完美的，遇到了一個還不錯的對象，就將就在一起了，還不就是希望下班回家有個伴。愛情早晚都會淡去，不需要看得太重。算算妳也過三十歲了，要加把勁啊！」誰都希望有個伴、有人陪，這是人之常情，但我的愛情並不想將就。這句話她沒有說出口。她認為找一個不夠愛的人過日子，那才叫蹉跎，才是浪費，才是濫竽充數自找麻煩。

邊等待邊進化自己 不讓錯愛亂入

媒體所謂的「大齡剩女」，十之八九都是具有自信、不隨波逐流的女人們，她們通常工作表現特別出眾，也因此而不容易找到和自己般配的對象。她們懂得照顧自己、欣賞自己，讓單身的日子也過得很好，但她們從未放棄愛情，只要那個人出現了，她們一定會把握。在心動的男人以前，她們願意為了那個人把身旁的位子空出來等他。因為她們相信，人生太多事要妥協，要將就的事太多，唯獨愛情不可以將就。所以她們一邊期待命中注定的男子出現，一邊讓自己離「理想中的自己」愈來愈接近，她們讓人生的每一步都是微小的進化論。

當人們問我，選對象到底該看條件還是看感覺？現在的我會說：「感情不靠譜，感覺會跑掉。」看感覺選一個人，依賴感覺做判斷，這冒險犯難的風險似乎太高了！許多女性要的愛情不過就是一個忠誠的陪伴，一個看得順眼的男子，一個稍微可以讓她崇拜、讓她感到踏實而值得依賴的伴，一個重視她感受、表裡如一、不會忽冷忽熱的戀人。「談戀愛，寧缺勿濫」也許已經成了老生常談，所謂「寧缺勿爛」的核心價值，便是寧願把位子空下來，也不要被一枚錯愛給打亂了人生的節奏。