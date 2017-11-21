〈愛情隨堂考〉格差戀 我願意

2017-11-21

文／佛洛阿德

最近剛升級成新手媽媽的日本桌球好手福原愛，與我國選手江宏傑剛開始相戀時，被日媒形容為條件不相配的「格差戀情」，不斷唱衰喊分，幸好他們並未受到外界影響，兩人相愛心意堅定，最後終於如願牽手步入禮堂。妳願意接受雙方條件差距一大截的格差戀愛嗎？測驗結果見分曉。

【START】

Q0.在朋友聚會裡，遇見了妳喜歡的類型，妳會？

A.主動接近→前往Q1

B.默默用眼神放電，讓對方靠過來→前往Q2

C.偷偷觀察對方，不敢主動→前往Q3

Q1.即使僅是和姊妹淘聚會，妳也會精心打扮出席?

A.YES→前往Q6

B.NO→前往Q5

Q2.妳不喜歡穿高跟鞋，能不穿就不穿?

A.YES→前往Q8

B.NO→前往Q7

Q3.妳和剛認識的人也能自在聊天?

A.YES→前往Q4

B.NO→前往Q9

Q4.妳習慣也享受獨處，身處人多的場合反而會不太自在?

A.YES→前往Q7

B.NO→前往Q8

Q5.妳喜歡呼朋引伴，結交各方朋友?

A.YES→前往Q6

B.NO→前往Q8

Q6.若讓妳選擇居家風格，妳喜歡精緻華麗的巴洛克風?

A.YES→前往Q9

B.NO→前往Q10

Q7.妳不太注意現在的流行時尚是甚麼?

A.YES→前往Q10

B.NO→前往Q11

Q8.妳認為人各有命，所以萬事不必強求?

A.YES→前往Q13

B.NO→前往Q14

Q9.妳擁有讓自己積極投入的嗜好?

A.YES→前往Q12

B.NO→前往Q22

Q10.妳在乎周圍親友想法，經常因此改變決定?

A.YES→前往Q15

B.NO→前往Q12

Q11.妳認為若是沒找到合乎條件的理想對象，寧願單身不婚?

A.YES→前往Q17

B.NO→前往Q13

Q12.妳常是邀集朋友們聚會的發起者?

A.YES→前往Q14

B.NO→前往Q19

Q13.若是沒有交往對象和小孩，妳會將妳的愛給予寵物，當起貓奴或狗奴?

A.YES→前往Q16

B.NO→前往Q19

Q14.妳喜歡花卉圖案?

A.YES→前往Q16

B.NO→前往Q15

Q15.妳喜歡成為團體中的風雲人物?

A.YES→前往Q17

B.NO→前往Q18

Q16.妳有說做就做的強大執行力?

A.YES→前往Q19

B.NO→前往Q18

Q17.妳的個性浪漫，重視戀愛中的氣氛營造?

A.YES→B型人

B.NO→C型人

Q18.歷任上司都很肯定妳的工作能力?

A.YES→A型人

B.NO→B型人

Q19.妳喜歡喝茶飲?

A.YES→C型人

B.NO→A型人

【分析報告】

A型人 格差戀指數：★★☆☆☆

妳是感性與理性兼具的人，喜歡的異性與妳之間有段不小的差距，妳會客觀審視差距是在哪方面，若評估影響不大，妳還是會勇敢發展這段格差戀；但在妳介意的條件上，要是雙方差距實在太大，妳認為就算現在勉強在一起，日後想法和價值觀磨擦太多，兩人的戀愛也難以持久，而且最後還可能翻臉成仇，因此忍痛放棄與對方交往的念頭，保持朋友的交情就好。

B型人 格差戀指數：★★★★☆

愛情至上的妳，年輕時常奮不顧身，只要愛上對方，會認為格差戀僅是小問題，即使親友苦口婆心提醒格差戀通常沒有好下場，妳卻還是抱持樂觀心態，覺得只要兩人不介意，你們的格差戀將會是幸運的例外。但是隨著年歲與人生經驗增長，妳逐漸發現條件差一截的格差戀，造成雙方想法和價值觀差距較大，的確將影響戀情發展，因此態度轉趨保守，不太輕易接受格差戀愛。

C型人 格差戀指數：★★★☆☆

若真的很愛對方，妳勉強可以接受格差戀，不過這是階段性的退讓，妳還是相當介意親友們認為你們不太相配，因此妳會暗示加明示，時常鞭策情人要加把勁，能夠快點趕上你，縮短雙方之間的差距，早日擺脫格差戀情的標籤，好讓周遭的人不再反對你們交往。但是戀人要是不願奮起追上，失望透頂的妳，將決定結束這段戀情，從此各走各路。