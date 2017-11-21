〈單身拼圖〉她甚麼都不要 只等著你變勇敢

2017-11-21

文／喬思琳

女神和男神感情糾葛十四年，分分合合消息不斷，最近在眾人期待下，終於傳出世紀大復合的消息，讓許多人獻上祝福。

這對戀人愛情走得很苦情，從剛出道沒沒無聞時的相知相許，到彼此在演藝圈大放異彩，雖然相愛卻因彼此偶像包袱無法公諸於世，兩人外形、名氣都登對，不過因出身背景相距懸殊，造成隔閡 。

女方家境優渥，還擁有國外知名大學雙學士學位，反觀男方出身單親家庭，從小必須打工補貼家用，也對自己的學歷很自卑。這兩個背景完全不同的戀人，不管這些世俗的條件而愛得轟轟烈烈，當女主角拍廣告受傷後住院，男方不管工作夥伴勸阻，排除萬難飛去探望她。

男主角之後在書中寫道，「公主生病的時候王子在打仗，王子說他不管了，他要放下戰爭，要逃亡去看公主。但是戰友說，外面槍林彈雨，所有人都在看你的動靜，你現在去是自投羅網。但王子還是逃了出去，到了公主所在的地方。」

愛得再怎麼刻骨銘心，若時間不對、地點不對，再加上其中一方不夠成熟自信，這樣的愛情很難走得下去，更別說美麗的女主角追求者總不乏其人，當她和家世財富傲人的小開傳出緋聞，沒有勇氣追求真愛的男主角選擇退出。

事過多年，當女主角在電視上聽到男主角在書中的真情告白，她說自己真不明白，「為甚麼兩個相愛的人，在受苦的時候想要接近會那麼疼」，難過落淚久久不能言語，讓人看了很揪心。

說句良心話，以女主角的美貌和名氣，要找一個愛她的億萬富翁真的不難，可是這麼多年來她始終不為所動，說穿了就是放不下那個在她心中很重要的人，她不求榮華富貴，要的是一個夠愛她的男人。

分手後經過磨練，變得對自己有自信的男主角終於公開對媒體認愛：「希望大家給點空間。」對這對彼此深愛的戀人來說，會讓彼此幸福的不是學歷、家世和背景那些所謂的條件，而是為了愛一個人讓自己變得更成熟和自信。

識貨的男人錯過這樣的女人一次後，請別再放手，這麼多年來她甚麼都不要，只是在等你變勇敢一些。