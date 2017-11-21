昇恆昌藝術待用券專場 外籍觀眾樂看諸葛四郎

2017-11-21

〔記者楊明怡／台北報導〕紙風車劇團推出「藝術待用券」計畫，並由新編兒童劇《諸葛四郎》為待用券第一檔演出，吸引各界響應。其中，長期支持紙風車文教基金會和紙風車劇團的昇恆昌免稅商店，更以超溫暖的霸氣獨家贊助專場，邀請新住民家庭及外籍生於前日免費觀賞，許多外籍生與新住民因此第一次踏進台灣劇場，並於演出前興奮留下合影。

藝術是心靈的食糧，不論生長在何種環境，每個孩子在成長過程中，都應有近距離欣賞表演藝術的機會與權利，才能以更開闊的眼界，發展生命的更多可能，這是紙風車「藝術待用券」計畫初衷。此次昇恆昌獨家贊助專場，共邀請700多名來自越南、菲律賓、俄羅斯、緬甸、中國、冰島、美國、印尼、義大利、馬來西亞的觀眾，紙風車團長任建誠忍不住讚嘆：「真的是把台灣劇場能量呈現在世界各地的觀眾面前！」

紙風車文教基金會董事長柯一正、執行長李永豐和昇恆昌董事長江松樺、昇恆昌免稅商店總經理江建廷都到場欣賞，李永豐說，《諸葛四郎》是台灣非常知名的漫畫，卻是第一次改編成舞台劇，大家很難得在一起看戲，要感謝昇恆昌長期支持紙風車文教基金會和紙風車劇團，「這次的藝術待用券活動，也因為昇恆昌和很多熱心的民眾，才能讓大台北地區很多弱勢的孩子、家長經濟能力不那麼寬裕的孩子，可以看到這部戲。」李永豐最後鞠躬說「緊甘蝦」並送上一記飛吻，表達對江松樺的謝意，把現場觀眾逗得哈哈大笑。

江建廷則表示，昇恆昌一直希望從誠信當中、從創新當中帶動社會的福利，回饋社會是公司的第一原則，「透過紙風車好的戲劇，能夠回饋給不只是台灣的鄉親，更是世界各地的鄉親，不只帶動我們家庭的和樂氣氛，更能把台灣的文化推廣出去」，另外，紙風車在第一時間就敢表演給來自不同國家的觀眾欣賞，也是很不容易的，舉辦這場活動，「真的深感榮幸」。

《諸葛四郎》以俠義、冒險為主題，將60歲的老漫畫結合藝術科技，以新面貌呈現在新世代觀眾面前，因為是兒童劇，劇情老少咸宜，用語淺顯易懂，外籍生與新住民都相當融入其中，全場充滿熱情及歡笑聲。