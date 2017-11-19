諸葛四郎化身實境人物 玩家走入漫畫情節

2017-11-19 11:39

［記者洪美秀／新竹報導］美國動漫界有美國隊長、鋼鐵人等英雄角色，在台灣也有風靡幾10年的漫畫英雄「諸葛四郎」。交通大學運用科技，在諸葛四郎即將問世一甲子之際，將諸葛四郎結合AR/VR技術，開發混合實境互動裝置，讓民眾也能成為漫畫角色英雄，打倒惡魔黨。

交大表示，由漫畫家大師葉宏甲創作、在1958年推出的長篇武俠漫畫「諸葛四郎」，是台灣三、四、五年級生的集體童年記憶，打造台灣本土漫畫最輝煌的時代。

交大應用藝術研究所副教授許峻誠實驗室團隊，利用「智慧客家樂活4G應用服務計畫」，以「諸葛四郎大鬥雙假面」設計互動漫畫與數位實境體驗，結合虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）技術，讓玩家走入漫畫情境中。

開發團隊也以此故事為核心，開發兩款適合親子共同體驗的互動裝置。配戴VR裝置後，就能帶領玩家進入AR互動桌的漫畫情節，與角色真平聯手打敗邪惡的哭笑鐵面兵團；其中AR互動桌可供多人參與，還能與VR玩家共同與兩軍互動、攻防。這項特別的體驗活動在即日起到12月15日在交大藝文中心展出。

許峻誠說，談到漫畫，時下年輕人大多只認識日本或美國作品，但台灣也有高知名度的動漫，因此決定從設計及新科技角度著手，將諸葛四郎二次創作，在原著漫畫富含推理、36計、孫子兵法等橋段中挑選出六段情節，包括風箏刺客、爭奪鳳劍、草人借箭、血戰永隆寺、地雷火藥車、進攻來陽城，把這個「台灣超級英雄」介紹給現代觀眾，並搭配AR/VR技術，讓年輕人也有機會認識台灣的超級英雄，賦予老漫畫新生命。