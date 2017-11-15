〈大手牽小手〉紙風車藝術待用券 免費看戲喔

2017-11-15

文／記者凌美雪

在許多兒童劇場裡，有時會看到家長帶著孩子來看表演，卻只買了孩子的票，讓孩子進劇場後，自己在外面等散場，這還算是家長的一種用心。然而，有更多情況是，很多住在偏鄉的小孩從來不知道都市的「捷運」是怎麼回事，更別說城市裡的劇場長什麼樣子。

住在城市裡的小朋友就一定看過劇場裡的表演嗎？那也未必！對一般家庭來說，讓孩子學什麼？看什麼？價值的選擇，往往需要從經濟、時間、興趣或前途等方面考量，沒有絕對，只有順位，而往往「需要花錢的藝術」會被擺在最後的選項，因此，有很多孩子在成長過程裡，從來沒有機會走進劇院看一次表演，短暫的童年便因此與藝術啟蒙擦身而過。

〈再啟夢想〉從野台到劇場 感受不同

紙風車劇團2006年前發起「319鄉村兒童藝術工程」，矢志要把國家劇院級的表演搬到台灣各角落，讓在偏鄉或家庭經濟較拮据的小朋友，都可以免費看表演，10年來走過368鄉鎮表演超過638場，卻常聽到一句話：「好想進劇場看一場真正的舞台劇。」

這個想望對很多人來講再容易不過，對很多家庭來說卻是個永遠只能被犧牲的夢想。紙風車文教基金會董事長柯一正說，有一天有個人傳了一個訊息給吳念真，說他父親是曾經參與蓋兩廳院的人，卻從來沒進過劇院看戲，吳念真便請他們到親手蓋的劇院看戲，使那對父子感動無與倫比。

於是，同樣藉著所有善意的力量，10年一轉，除延續以前把演出帶到戶外演給各地的孩子們看的計畫之外，紙風車決定再啟一個夢想，要幫助有需要的家長帶小朋友一起進劇場，感受劇院豐沛的藝術想像。因此，「紙風車藝術待用券」最近正式啟動了，希望透過分享，讓沒進過劇院的人有機會進劇場看戲。

〈無私分享〉藝術待用券 想看戲都能來

精確地說，「藝術待用券」的精神並非濟貧，而是「讓需求者的尊嚴被照顧」。在全球化衝擊下，越來越多人被擠壓到社會角落，不只城鄉差距，還有貧富差距以及價值選擇的差距。

藝術待用券的善意，來自過去鄉間「奉茶」的體貼，一杯免費的茶讓路過口渴的人自由取用，也有歐洲「咖啡待用券」的概念，不知名的人在店家消費後，多留一杯咖啡錢給渴望的人分享同樣的香醇。

無論是吃一碗麵、喝一杯咖啡或看一場戲，紙風車基金會認為，「藝術待用券」是留一份情，給需要的人；讓來自陌生人的無私分享，透過藝術轉動人間溫暖。所以，待用券的用意是希望幫助到有需要的人，用心則是讓有需要的人安心領用。「希望有能力的消費者，透過待用券的分享，讓有需求的人，可以尊嚴又溫暖地被照顧到。」

除了偏鄉與弱勢族群之外，這個社會上還有更多家庭或年輕的父母，每天認真打拚也僅能在收支上勉強打平，甚至時常入不敷出，卻不一定能有任何憑證及分級能證明財務上的辛苦，總是要在經濟壓力與藝術教養中掙扎，想給下一代豐富的童年記憶與美學視野，卻因經濟考量，或忙於工作賺錢，無力也無暇進劇場看表演；甚或領有「憑證」的人，顧慮尊嚴或孩子的自尊心，反而不敢接受這份來自陌生人的善意。

「藝術待用券」一個很重要的精神就是，無論是什麼背景與顧慮，不需要想那麼多，只要想看戲，就可預約領取，不需驗證身分，為了鼓勵更多家長帶小孩進劇院，紙風車不怕假身分騙人，如同柯一正說，「如果騙子都願意走進劇場、接近藝術了，那我們被騙又有什麼關係。」

紙風車基金會期待愛與分享能成為一個良善的循環，共同珍惜支持者的愛心，希望使用者未來也能分享這份愛心給其他有需要的人。

待用券怎麼取得？

配合「紙風車藝術待用券」啟動的第一部戲，是2017年新編的《諸葛四郎》兒童劇，有需要的人，可直接電洽紙風車劇團（02）2392-6170索取，或網路登記亦可，只需告知欲索取的「紙風車藝術待用券」場次，留下姓名、電話、寄票地址（個資不公開，僅供徵信使用），一人限索取兩張。學校或團體領取，可直接電洽紙風車劇團。

「紙風車藝術待用券」經媒合被確認領用時，紙風車會以簡訊通知認購者，同時在網站中顯示（使用者非完整姓名）。

「劇場是一個很奇妙的地方，從舞台布景燈光特效到表演，各種藝術結合在一起，很有創造性與想像力。進劇場看一部戲，可能只是親子間一段快樂的時光，也能是一個契機、一個啟發、種下一顆藝術的種子，看到一股向上的希望！」