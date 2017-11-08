諸葛四郎亮相展絕活 昇恆昌贊助藝術待用券專場

2017-11-08

〔記者楊明怡／台北報導〕紙風車新戲《諸葛四郎》週末首演，主要角色諸葛四郎、魔鬼黨造型昨日首度曝光，雙方不但在行動劇中大和解，且得企業專場贊助，將於11月19日晚間，邀請新住民和外籍生一起免費看戲。

首曝光的6個角色中，飾演諸葛四郎的周慎行是國光劇團丑角新秀，曾參與演出《賣鬼狂想》、《關公在劇場》；魔鬼黨首領林元凱目前是台灣特技團團員，曾參與《紙風車幻想曲》等多部兒童劇，演出經驗豐富。6人在記者會上小露身手令人驚艷。

紙風車副團長莊瓊如表示，在台灣要找到能表演、能翻、會打的演員不容易，要符合諸葛四郎、真平青少年形象的就更難，「《諸葛四郎》需要很多肢體靈活的演員，我自己是戲曲學院畢業的，也待過特技團，這次的演員，有些是請學校老師推薦，有些我本來就認識，所以我知道他們每個人身上有哪些活，可以來到什麼程度」，主角周慎行則因是第一次接觸非京劇的演出，在調整念白、講話、肢體動作上花了很大功夫，「現在諸葛四郎已經來找他了」。

最近紙風車推出藝術待用券計畫，長期贊助紙風車「368鄉鎮市區兒童藝術工程」和「青少年反毒戲劇工程」的昇恆昌得知後，除了捐款響應，也表示希望把資源用在新住民和外籍生族群上，因此，19日加開專場，只要擁有上述身分者，皆可致電紙風車劇團領用票券，免費到劇場看戲。

紙風車文教基金會董事羅北安表示，90年代他在紐約學表演時，外國留學生憑證件可用1塊錢美金買到各式各樣的票，他用這樣的票看了100多齣戲，受益良多，因此，希望有需要的觀眾多多善用待用券。羅北安說，在紐約時，對《獅子王》印象最深，「我買站票進去看了2次，一次看舞台機關，一次看演員，真的好好看！」《諸葛四郎》和《獅子王》最大的共同點，是情節簡單、節奏流暢，有大量歌舞和動作表演，即使新住民或外籍人士，相信也能跨越語言障礙輕鬆了解劇情。

莊瓊如表示，昨日已進場裝台，演員們正緊鑼密鼓地排練，「我們都很期待！」11月11至19日在台北城市舞台；12月16日在台中國家歌劇院；2018年1月20日在高雄至德堂演出。