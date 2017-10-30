《諸葛四郎》重出江湖 大鬥雙假面躍上舞台劇

葉宏甲先生創作的漫畫《諸葛四郎》，從1958開始在「漫畫大王」週刊連載後，已問世將近60年，是許多4、5年級生共有的童年記憶。（圖取自諸葛四郎-童年漫畫網頁）

2017-10-30 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕葉宏甲先生創作的漫畫《諸葛四郎》，從1958開始在「漫畫大王」週刊連載後，已問世將近60年，是許多4、5年級生共有的童年記憶。如今經由紙風車劇團改編，推出《諸葛四郎》舞台劇，讓知名漫畫躍上舞台；葉宏甲的成名作品《大鬥雙假面》，也經兒子葉佳龍蒐集拼湊後，推出一套完整的《諸葛四郎-大鬥雙假面》，成功復刻經典漫畫。

《諸葛四郎》於1958年推出，是台灣戰後嬰兒潮世代的共同記憶，導演吳念真曾形容《諸葛四郎》：「總覺得它像火花，點燃的是一整個世代各自的生命故事，然後集合成一部最真實的庶民歷史。」

經典漫華《諸葛四郎-大鬥雙假面》如今復刻，葉佳龍在今（30）日的復刻漫畫重新出版的記者會上，也緩緩分享近年他蒐集、整理與重新出版父親作品的心情與路程。

葉佳龍表示，他的父親葉宏甲先生，在生前一直希望能夠重新再版完整的《諸葛四郎》，可惜到死前都無法如願。葉佳龍接著說：「今年初，我跟家人合力成立了童年漫畫公司，同時開設FB粉絲團，也和紙風車劇團合作搬演同名舞台劇。這些過程，有機會和許多老書迷接觸，也知道大家其實也都期待著能看到父親的作品重新出版。」

《大鬥雙假面》的原稿在當時交給出版社後，就再也沒有回到原作者手中，後來雖然有發行單行本，卻因出版社精減頁數而自行抽掉許多內容。

葉佳龍後來經由收藏漫畫的書迷們提供不同時期的版本，一頁頁找回父親當年在週刊的連載內容，最後拼湊出完整的《大鬥雙假面》。葉佳龍為了重新出版，也親自修圖、掃描與重新上色，並選用以懷舊的質感印刷，推出共計有1408頁，分為上、中、下集的《諸葛四郎-大鬥雙假面》。

葉佳龍為了盡量保留屬於那個年代的漫畫風貌，在漫畫上保留了多數手工套版留下的痕跡。以前的《諸葛四郎》是有套色的，主要是字跟衣服會是紅色，但因為是人工作業，因此不是很準確。葉佳龍表示，修圖的時候，除非已經蓋到主角四郎的臉，才會修掉，否則全部保留，讓大家看看那些痕跡。

紙風車劇團在近日也與葉佳龍合作，共同推出《諸葛四郎》舞台劇。葉佳龍表示，新文創這條路非常艱辛，希望《諸葛四郎-大鬥雙假面》的出版能照亮從傳承到創新的路，讓新文創工作者能夠大步往前，同時讓新粉絲能更加認識諸葛四郎。

葉佳龍更說：「我們預計將義賣《大鬥雙假面》前150套，邀請老書迷買書，將所得15萬全數捐出認購紙風車藝術待用券，邀請大、小朋友及有需要的朋友進劇場觀賞《諸葛四郎》舞台劇。」

葉佳龍表示自己透過這次《諸葛四郎-大鬥雙假面》的重新出版，不僅要榮耀父親，也要獻給晚年失智的母親，感謝母親一直守護著父親，守護著《諸葛四郎》。葉佳龍也指出，期待這一代的孩子有機會透過《諸葛四郎-大鬥雙假面》認識父親葉宏甲的作品，也認識那個年代的台灣。