〈女人應援團〉不論婚不婚 都要如花綻放美麗

2017-11-19

文／小婦人

「我有工作、有存款，犯得著找一個男人來侍候他嗎？」最近老聽到身旁一位未婚女同事這麼牛著說。其實，有時候我也會納悶自己竟然就這麼為身旁這個男人燒飯、洗衣十幾年了。尤其，夜深人靜他呼呼大睡而自己了無睡意時，腦海就會浮現張愛玲那句「結婚若是為了維持生計，那婚姻就是xxxx」。雖已是熟到落果的女人，那不可言說的四個字還是會讓自己冒冷汗。

有一次，小玉開心地說：「早上我男朋友給我做蛋餅，好好吃。」她一說完，包括我在內的幾個老大姐們都抿嘴笑了。這種「餵飽一次女孩兒的胃，接著女孩兒就會用一輩子來侍候你」的求愛模式，不管西元幾年了似乎都相去不遠。可惜，女孩兒總要到了更年期了，才會覺醒熱戀期早在妳說「Yes , I do」時就已變冷、變淡。

然而，夫妻是相欠、相伴，「輸」、「贏」兩個字，理論上不適用於婚姻。佛說：「若無相欠，怎會相見？」緣分到了，「破鍋自有破鍋蓋」，一切隨順天意，誰也違逆不得。雖然古早有句話說：「一個女人倘若得不到異性的愛，就也得不到同性的尊重。」但在現今社會已不適用。然而不可否認的是，女人一旦有了愛情的滋潤，就像朵盛開的花，無時無刻嬌豔欲滴。至於如何讓自己的花期展延？就是女人各自的智慧與成就了。所以，女人啊，不管妳結不結婚，都要讓自己活得美麗、燦爛哦！