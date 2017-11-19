〈守貞主義〉想愛愛 等你能負責再說

2017-11-19

文／蘇靖雯

每個時代不同，談戀愛的方式也不一樣；每個人的環境不同，愛的方式也會不一樣；每個人的感觀不同，所造就出的愛也不盡相同。

現在我所處的時代，是個很開放的時代，想法保守的人已經很少了。在我的周遭，我的同學、朋友的想法都非常自由，他們總覺得我的保守已經沒有人能做到了，例如堅持婚前不發生性行為，他們覺得，男女朋友之間有性行為是很正常的事。他們的觀點也許沒有錯，畢竟每個人所在乎的事不一樣，但或許是我對這方面比較陌生，或者該說比較沒有安全感，所以我實在無法認同。

小時候，老師問我們：「愛跟喜歡有甚麼差別？」大家都說不出來，但又覺得好像有點不一樣，後來老師說：「愛，就是要負責；而喜歡，是一種感覺。」我非常認同這句話，當你愛一個人，就要為他負責，要包容、體諒、付出、關懷。但負責是很廣義的，這兩字說出來容易，做起來難，在談愛的同時，有多少人能做到負責呢？

學校牧師曾給我們看「夾娃娃」的影片，影片中有錢的已婚教授把女學生的肚子搞大了，他丟了一筆錢給她，叫她自己去拿掉，雖然有給錢，但我並不認為這種行為就是所謂的「負責」，而是「敷衍」，這之中不僅沒有道德，也沒有愛！

許多男生跟女生在一起，就會按耐不住，在交往一段時間後就會提出要求，有些女生會拒絕，有些女生則覺得既然在交往，就不要計較太多，然後就獻身了，而最後分手時往往後悔不已。

雖然女生當下沒拒絕，畢竟是自己做出的選擇，也該為自己負起責任，但我覺得這事不僅是女生要懂得拒絕，男生更應該多為女生著想，在婚前不要隨便就摘下禁果，這最基本的克制自己的衝動，我覺得就是一種負責的愛的表現了。