〈愛唷傷腦筋〉多誇獎 豬隊友變神隊友

2017-11-15

文／密絲飄

朋友前幾天認養了一隻小奶狗回家，沒想到卻因此跟男友開始了無數的爭執。

她的男友並非不喜歡狗，相反的，就是因為喜歡，兩人才因「育兒方法」不同調而有了衝突。

男人耍幼稚 豬隊友礙事

同樣都是愛，但男人和女人的表現方法就是不一樣，男人就算到了六十歲，恐怕也有像六歲小兒般幼稚的一面，例如，她男友喜歡整小狗，當然不至於讓小狗受傷，但輕輕拉拉尾巴、躲起來從暗處跳出來嚇小狗……，如此行徑層出不窮。她心疼奶狗，斥責了男友幾次，等到打預防針那天，男友居然鬧脾氣不肯開車來載，還冷冷扔下一句：「妳不是說我不會照顧？那妳自己顧啊！」

朋友為這件事氣得大哭，我好笑之餘，卻想到另一個剛生孩子的朋友，她老公也對於把嬰兒整哭這件事樂此不疲，連餵個奶都要玩「不給你喝～不給你喝」的遊戲，幾次下來，看不過眼的母親獨自包攬了大部分工作，嬰兒跟父親的感情愈來愈疏遠，交到爸爸的手上就大哭，男人失去了成就感，更加不願意照顧嬰兒，如此這般地惡性循環，更讓新手媽媽絕望。網路上總形容這樣的先生叫「豬隊友」，可我卻忍不住在想，那麼到底，怎麼樣才是「神隊友」的標準呢？

性別差異無法強求 少點挑剔多點誇獎

也許是天生，也許是後天教育養成，男人和女人在好多方面總是不同的。女人敏感而且仔細，擅長做細活，處方奶粉上若寫要用100c.c.的水泡開，女人還真能花半小時在計較是不是多了1c.c.，但若換到男人手上，他們恐怕永遠不會明白差那麼幾滴水的意義。

可是，差那麼幾滴，真的有差嗎？

我也是女人，我不會說沒差，但有時我會想，如果男人天生就是粗線條，那麼，用女性的細緻來要求他們，算不算是一種「性別霸凌」呢？他們想必也有他們擅長的事吧？比如我另一個朋友，完全把幫新生兒洗澡這事交給先生，一開始她在旁邊看，也總會對老公把水潑到嬰兒臉上哇哇叫、也總是對老公沒仔細洗腳趾縫翻白眼，但是她忍著不挑剔，因為她知道自己沒有單手抱住新生兒的力道，由她來洗，說不定會發生把嬰兒摔進浴盆的慘事！她只是不斷誇獎先生，稱讚他把嬰兒洗得又香又乾淨，幾次之後，先生愈來愈仔細，還會主動上網比對哪種嬰兒沐浴乳比較好！

多褒幾句 豬隊友也會進化

男人需要誇，女人都知道，但有時是女人自己心裡過不去，那個過不去的點是：我做牛做馬也沒人誇我，憑甚麼你只付出一點努力，就要我拍手鼓掌？可是有時轉念一想，妳誇獎另一半，真正的目的也不全然是為了讓對方開心，更多的是妳知道自己無法一個人處理那麼多事，妳非常需要他幫忙。

我想起多年前我剛養狗時，嚴格遵照指示，完全不給狗吃人食，對牠眼巴巴的盼望視而不見，反倒是我父親覺得心軟，總背著我給牠偷吃。那時我也試圖制止，可老人家怎麼會聽呢？他頂多做到次數減少、稍微過個水，沒想到我的狗卻因此跟他培養了不錯的情誼，那是他們之間的獨特聯繫，就像是兩個人有一個共同的小秘密，於是原本覺得狗就是狗的老人家，開始容許狗兒上沙發、上床鋪，最後我每次出遠門或出國，都有了比寵物旅館更安心的選擇。

培養默契 別在意小細節

神隊友還是豬隊友？也許也不只是看對方的性格，還要看彼此之間的默契配合度，就像球隊也得有隊員之間的交誼，培養感情也培養默契，如果說男人該學著細心點，那麼女人也許也該學著別太在意小細節，兩個人一起為共同的事努力。