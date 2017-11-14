台北機廠鐵道博物館活化 國台交試辦音樂會暖聲

2017-11-14

〔記者凌美雪／台北報導〕超過80年歷史的台北機廠，自7月開放預約參觀後，即受鐵道迷關注，其中「澡堂」更因周杰倫曾經拍攝電影而成為打卡熱點。實際上，台北機廠正規劃未來10年內要轉型為鐵道博物館，目前仍屬保存修復過程，如何一面進行古蹟修復與保存、一面完善硬體設施，另一方面尋找古蹟活化再利用的可能性，也是文化部目前面對的重要課題。因此，有了「台北機廠鐵道博物館音樂會」試辦的契機。

文化部表示，台北機廠自1935年落成啟用，迄2015年認定為國定古蹟，見證了台灣逾一甲子以上運輸交通與經濟工業發展的歷史。行政院2016年核定「台北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫」後，文化部即與交通部共同著手建置國家鐵道博物館園區。為讓各界對台北機廠未來藍圖有所認識，因此在工業遺址辦理「台北機廠鐵道博物館音樂會」，由邱君強指揮國立台灣交響樂團演出，堪稱文化創生的跨域新嘗試，期望形塑一個新的台灣鐵道文化。

「台北機廠鐵道博物館音樂會」地點在可容一列火車約7、80公尺長度的「組立工場」，預計將可搭設18x12米長寬的舞台，容納約80人的樂團。但就場地現況來看，此次「試辦」真的是一次不簡單的嘗試，除空間容納量之外，國台交必須以其演出需求不斷與主管古蹟維護的文資局協商討論，在不破壞古蹟的前提下，達到最好的演出效果。

比如，寬約16米，高度約5、6層高的空間，回音會不會太大？國台交團長劉玄詠表示，回音問題要等正式入「場」排練才能確定，解決回音問題的方式大約是鋪地毯或掛布幔，但所有動作的可行性都還需要聽取文資專家的建議，謹慎為之。

也由於場地限制，此次音樂會將無法公開對外售票，而是屬公益音樂會試辦性質，主要邀請甫在今年維也納青少年音樂大賽獲獎的南投縣仁愛鄉親愛國小及台北市國小音樂班等約百餘位師生出席。

演出曲目將有小約翰‧史特勞斯《蝙蝠》序曲、〈常動曲〉、〈歡樂列車〉、德弗札克：E小調第9號交響曲〈新世界〉及李哲藝編曲台灣民謠〈丟丟銅仔〉管弦樂曲等。