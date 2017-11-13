故宮書畫菁華 11件限展國寶登場

2017-11-13

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮年度大展「國寶的形成——書畫菁華特展」，其中20幅「限展」書畫，考量文物保存安全，每幅書畫每次只能展出42天，因此，自10月起分兩階段展出，將於明天（14日）晚間更換部分限展品。接續登場的11件限展國寶，則將與其他展品同時展出至12月25日止。

「國寶的形成—書畫菁華特展」以《文資法》所訂定的古物分級制度為基礎，精選「國寶」級書畫名品34件、「重要古物」級書畫11件，合計展出45件。除滿足觀眾們可以一次看足多件名品的願望，更重要的是向國人推介古物分級制度的宗旨。因此，每件展品說明中均有清楚標示「國寶」、「重要古物」、「故宮暫行分級」或「文化部核定公告」等字樣。

第一階段展出的9件限展菁華，包括〈晉王羲之快雪時晴帖〉、〈唐人宮樂圖〉、〈宋徽宗詩帖〉、〈 宋文同墨竹〉、〈宋人畫秋塘雙雁〉、〈 宋人畫千手千眼觀世音菩薩〉、〈宋時大理國描工張勝溫畫梵像〉、〈元吳鎮雙松圖〉、〈元趙雍駿馬圖〉等，將於今晚進行展件更換。其中最具指標性的王羲之〈快雪時晴帖〉也將功成身退，下次再展出不知是幾年後，因此，有興趣的觀眾要把握2天最後機會。

將於明天正式登場的11件限展國寶，分別為〈晉王羲之遠宦帖〉、〈五代人秋林群鹿〉、〈宋徽宗文會圖〉、〈宋蘇漢臣秋庭戲嬰圖〉、〈宋高宗書女孝經馬和之補圖〉、〈宋牟益擣衣圖〉、〈宋人畫如來說法圖〉、〈宋人江帆山市〉、〈元高克恭雲橫秀嶺〉、〈元王淵松亭會友圖〉、〈元張雨書七言律詩〉等，每件都是足以代表不同藝術主題的登峰之作。