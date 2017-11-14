台灣文博會改弦更張 2018強化設計力

2017-11-14

〔記者楊明怡／台北報導〕文化部文創發展司司長陳悅宜昨天出席「2017 Fresh Taiwan成果發表暨交流會」時宣布，2010年起策辦的台灣國際文化創意產業博覽會（台灣文博會），將自明年起正式改名「台灣國際文化創意設計博覽會」，並擴大展區，主題館規模將從今年900平方公尺增加到6000平方公尺，「整個華山文創園區就是主題館，走進華山，就進到設計的氛圍。」

陳悅宜表示，台灣文博會更名「文化創意設計博覽會」後定位將更清楚，「它就是文化創意的設計，而這個設計不見得只是產品的設計，它可能是社會設計，也可能是生活的設計，從設計去思考生活的價值、生活的方式跟未來的走向，我們會從Design Thinking，慢慢地走向Thinking Design。」

她解釋，Thinking Design意謂思考「設計能夠帶來什麼」、「我們需要什麼樣的設計」和「設計對生活的影響力」，明年「文化創意設計博覽會」經過公開招標，已確定由2014至2017執行台灣文博會的「台灣創意設計中心」繼續承辦，但是，由於主題和概念不同，台創表示，今（14）天開始，要在台北、台中、台南、台東陸續辦理4場徵展說明會，是「文化創意設計博覽會」轉型的第一步，至於策展人和展覽呈現方式，目前都仍在規劃中。

陳悅宜表示，文化部每年持續以Fresh Taiwan台灣館形式徵選優質文創品牌，集結台灣文創力深耕國際市場，今年Fresh Taiwan已參與國際4大展會：法蘭克福春季消費品展、東京國際禮品展、紐約禮品展及曼谷國際禮品家飾展，有超過1700件產品獲國際買家洽商，預估訂單總金額逾新台幣1.6億元，「這些都是台灣最優秀的廠商，當然要來邀請他們參加明年新的文博會！」