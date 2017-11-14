2017-11-14

〔記者凌美雪／台北報導〕鋼琴家葉孟儒自1989年到維也納留學時，自覺生活太安逸，2年後申請進入莫斯科音樂院，雖深刻感受到俄國斯巴達式的音樂教育訓練，沒想到一待就8年，也成為他習琴的重要轉捩點。

留俄期間，除經常以獨奏家身分受邀在俄國主要城市演出協奏曲與獨奏會，之後更以最高分畢業於莫斯科國立柴可夫斯基音樂學院研究班。他的教授即是當今俄國最著名的鋼琴教授紐莫夫，也是承襲自俄羅斯涅高茲鋼琴學派的重要代表人物。葉孟儒於莫斯科錄製發行的CD，曲目則包含拉威爾、普羅高菲夫和史特拉汶斯基等人的作品。

現任文化大學音樂系專任副教授，兼任教於國立台灣師範大學音樂系、台北市立教育大學音樂系，葉孟儒是台灣當代重要的鋼琴演奏家，接受俄羅斯鋼琴教育的他，不僅演奏大量俄國作品，德奧樂曲乃至法系作品也是他專擅的領域。

今年夏天錄製《蕭邦 : 27首練習曲全集》，「蕭邦的練習曲是學生時期的必修功課，相對地也從學習當中找到樂趣。」除人們熟知的24首練習曲，另外是3首練習曲遺作，葉孟儒說，「我一直很想把這個作品完整錄下來；大部份的俄國鋼琴家演奏蕭邦作品，都彈不好，與文化民風有相當關係。」演繹這個深遂的鋼琴作品，從單純的指法到熟稔的觸鍵，這些作品不僅針對較難的技巧練習，有些還有深刻的思想內涵。

此外，葉孟儒也將於12月15日在屏東藝術館，12月21日在台北國家音樂廳會舉行鋼琴獨奏會，上半場曲目以李斯特改編舒伯特藝術歌曲的鋼琴演奏為主，下半場則演出穆索斯基《展覽會之畫》。