〈體檢家庭風險〉數位車禍 都是手機惹禍

2017-11-13

文／第五德嘉

「數位車禍」指的是3C網路干擾駕駛人或行人而發生的車禍。8月時，國道1號南下51公里處發生一起死亡車禍，警方初步調查車禍原因，疑似貨櫃車司機為了撿拾掉落的手機，未注意前方而失控追撞3部小客車，而釀成1死3傷的慘劇。

現代社會中，數位3C造成了許多車禍的黑數，也就是這些案件是隱藏版的，並無法忠實地呈現在官方數據中，例如電視新聞中，某個「台灣最強行車紀錄器」顯示，一輛新型休旅車在高速公路上左右飄移了一陣子，然後就突然衝撞護欄，空中旋轉360度落地，照邏輯說，這絕對不是車輛發生故障，而是駕駛人出了狀況。

〈腦袋空白〉分心恍神 意外就發生

另外有些出車禍的司機會說，事件發生時，腦袋一片空白就撞上了，其實就都是分心、恍神造成的，所以3C網路造成的下面兩種狀況，不能不提防：

1.注意力不集中：

最近台灣的新聞中，有些人打錯檔，前進變倒車，不然就是剎車踩成油門、油門踩成煞車，這跟邊開邊滑手機兼講電話、回網路訊息，絕對脫不了關係。

網路上癮的人越來越多，隨時都在「3C狀態」下的人，面對許多APP程式都可能導致暫時失神，所以數位分心造成車禍的隱藏黑數，遠超過我們的想像，在新北市就發生有人邊滑手機邊騎機車，撞上前方公車還想求償一樣荒謬！

2.睡眠不足的駕駛視同準殺人犯：

網路充滿了吸引力，很多人熬夜玩電動、免費訊息聊整晚、線上追劇沒完沒了……等等，而讓自己耗費太多時間，導致睡眠不足、生產力下降、生活大亂。

而睡眠不足的人從上車開始，基本上就是靠意志力在開車了，所以睡飽開車才能把風險控制在最安全的範圍內，睡眠不足誤人誤事，但是要肇事者承認畢竟少數，所以車禍原因不易認定，通常以「不知道為什麼就發生了」一語帶過。

〈好好想想〉截斷數位干擾 要自省

在這個網路吃到飽的時代中，人們自己認為利用電腦掌控一切，其實也許是「電腦把人當軟體用」，人類被控制而不自知，加上現代人的生活型態，一如《刀》這部電影中，反派飛龍的名言，凡事要求「快！快！快！不夠快！不夠快！」在這樣的狀態，改變了人對時間與耐性的承受度，造成莫名的焦慮、暴躁、不安。

不要讓數位剝奪人類的思考力、判斷力、創造力，在合宜的使用下，讓它成為人們的助力而非阻力，這才是善用3C的價值。

3C原本是人類生活的得力助手，但沉迷其中時，3C就成了最危險的誘惑，許多3C成癮者已經無法抵擋隨時想看手機的衝動，只要手機一響就像是毒蟲犯了癮，根本無法自拔地想看，哪怕是玩命都忘了自我警惕，心思已經離開路面的駕駛，玩掉了自己的命還玩掉了別人的命，這種悲劇豈能不克制呢？

網路上癮的駕駛需要醒悟與旁人的警告，在有自覺意識下，停止不適切的行車習慣，明白自己因為被3C控制，而造成注意力不集中或睡眠不足，有可能造成數位車禍而害人害己，更要停下來好好地想一想，自己是否在網路世界中「全面失控」了，別讓不必要的悲劇繼續發生。

（作者為風險管理師）