〈身口意三業〉音聲療法 找出心中曲子

2017-11-13

文／呂政達

星期天早上，NEWS98電台有一個播放西洋老歌節目，有一次，聽見女主持人說，每當她孤獨或是覺得心情很低落的時候，她就會聽一首〈CARRY ME LIKE A FIRE IN YOUR HEART〉。

唱這首歌的是愛爾蘭歌手克里斯狄博，正好是我非常喜歡的歌手，他擅長用歌說故事，這首歌裡，他如此唱道：當你覺得孤獨，真的如此孤獨時，請帶著我，如同你心中的一把火。

過沒多久，我老婆帶兒子去肯亞遊玩，當天晚上，我就因為低血壓在路上跌倒，救護車來了，後來縫了4針，我帶著包紮傷口的繃帶回到空無一人的家，傷口疼痛，心情孤獨難受，我就想起了克里斯狄博的這首歌，我躺在客廳一個人聽這首歌，有了音樂的傾訴陪伴，雖然遠在愛爾蘭的克里斯狄博肯定不認識我，卻伴我過了漫漫長夜，變成我和歌手間的一個祕密。這個事件已經整整過了3年，我想，那就是我的音聲療法的時刻。

音聲療法，是聯合國教科文組織正式登記的一種身心靈療法，我們較熟悉的應該是頌缽或是一些神祕的自然音，在頌缽震動的音頻間，與人體的波長互相呼應，據說真的具有療效。然而我相信，某些音聲的撫療效果，應該出現在你最脆弱、最需要的時候，一個適時出現的心靈安慰，又恰巧地擊中了我們的心聲，你的心中有這樣的一首曲子嗎？

這種音聲，可以像禪宗六祖慧能的故事，當他在流浪徬徨時，聽到《金剛經》中的一句「應無所住而生其心」就得到開悟；也可以是只有你和歌手間的一個小祕密，像是凱莉克萊森的那首〈IF NO ONE WILL LISTEN〉，沒有人懂得你的心情，沒有人願意聆聽你原本的聲音，那就託付在音聲中吧。沒有人懂你，但絕對會有一首歌等著你。

我也推薦宋朝的普庵禪師所做的〈普庵咒〉，這是普庵禪師使用梵語的種子語言所做的曲子，在東方世界裡非常少見。如果你看過金庸的《笑傲江湖》，令狐沖被桃谷六怪作弄到氣脈大亂，任盈盈就是用這首曲子幫令狐沖安神調氣的。

〈普庵咒〉又叫〈釋談章〉，一說是普庵祖師入禪定流露出的咒語，因為禪師憐念蚊蟲，寫這首曲子驅趕小蟲而不犯殺戒。如果是入門者，推薦王心心的南管版本，非常舒服，非常有療效。