〈身口意三業〉音聲療法 找出心中曲子

2017-11-13

文/呂政達

星期天早上,NEWS98電台有一個播放西洋老歌節目,有一次,聽見女主持人說,每當她孤獨或是覺得心情很低落的時候,她就會聽一首〈CARRY ME LIKE A FIRE IN YOUR HEART〉。

唱這首歌的是愛爾蘭歌手克里斯狄博,正好是我非常喜歡的歌手,他擅長用歌說故事,這首歌裡,他如此唱道:當你覺得孤獨,真的如此孤獨時,請帶著我,如同你心中的一把火。

過沒多久,我老婆帶兒子去肯亞遊玩,當天晚上,我就因為低血壓在路上跌倒,救護車來了,後來縫了4針,我帶著包紮傷口的繃帶回到空無一人的家,傷口疼痛,心情孤獨難受,我就想起了克里斯狄博的這首歌,我躺在客廳一個人聽這首歌,有了音樂的傾訴陪伴,雖然遠在愛爾蘭的克里斯狄博肯定不認識我,卻伴我過了漫漫長夜,變成我和歌手間的一個祕密。這個事件已經整整過了3年,我想,那就是我的音聲療法的時刻。

音聲療法,是聯合國教科文組織正式登記的一種身心靈療法,我們較熟悉的應該是頌缽或是一些神祕的自然音,在頌缽震動的音頻間,與人體的波長互相呼應,據說真的具有療效。然而我相信,某些音聲的撫療效果,應該出現在你最脆弱、最需要的時候,一個適時出現的心靈安慰,又恰巧地擊中了我們的心聲,你的心中有這樣的一首曲子嗎?

這種音聲,可以像禪宗六祖慧能的故事,當他在流浪徬徨時,聽到《金剛經》中的一句「應無所住而生其心」就得到開悟;也可以是只有你和歌手間的一個小祕密,像是凱莉克萊森的那首〈IF NO ONE WILL LISTEN〉,沒有人懂得你的心情,沒有人願意聆聽你原本的聲音,那就託付在音聲中吧。沒有人懂你,但絕對會有一首歌等著你。

我也推薦宋朝的普庵禪師所做的〈普庵咒〉,這是普庵禪師使用梵語的種子語言所做的曲子,在東方世界裡非常少見。如果你看過金庸的《笑傲江湖》,令狐沖被桃谷六怪作弄到氣脈大亂,任盈盈就是用這首曲子幫令狐沖安神調氣的。

〈普庵咒〉又叫〈釋談章〉,一說是普庵祖師入禪定流露出的咒語,因為禪師憐念蚊蟲,寫這首曲子驅趕小蟲而不犯殺戒。如果是入門者,推薦王心心的南管版本,非常舒服,非常有療效。