〈異同OPEN講〉同志存在事實 請尊重

2017-11-13

文／蔣明白

一如預期，由於受到「同婚釋憲案」通過的鼓勵，使得今年同志大遊行的人數不但創下12萬人參與的新紀錄，而且英國媒體BBC還特別以「亞洲規模最大的同志遊行」做為新聞標題。

而同樣在意料之內的是，就在各大媒體陸續刊出遊行活動的相關電子報時，網路也同步出現了大量的反同言論，其中甚至有許多是使用了「屁精嘉年華」「搞毒趴、濫交、群交」這類極其粗鄙、羞辱的字眼。

事實上，由於大法官訂出了「兩年後同婚法自動生效」的日出條款，所以挺同婚團體和反同婚陣營一直都在持續角力，希望影響相關單位能推出有利於己的「同婚法」版本；也因此，當蔡英文總統和賴清德院長針對遊行而發表了「將努力尋求社會共識，要求社會團結」的言論後，立刻引起了同志團體的反彈，像是「婚姻平權大平台」總召呂欣潔就直接指出：「社會的共識要共識到什麼地步？所謂的團結又是什麼？」

當然，同志團體的反彈絕對不是無的放矢，因為就在同志大遊行的同一天，還另有一場關於「12年國教社會課綱草案」的公聽會，會中不但有家長不避諱地說出「誰不怕自己孩子變成同性戀」，甚至還有自稱從美國返台的民眾劉梅X，當場要求課綱委員示範「什麼是肛交」，試問，面對這些不理性的言語，真的有共識和團結的可能嗎？

因此，就像蔡總統因為無法接受「一個中國的九二共識」，轉而提出只願意「尊重九二會談的歷史事實」一樣；政府高層或許也應該放棄社會大眾對同婚議題的共識，進而呼籲反同婚人士：請「尊重同志存在的社會事實」。

（同性戀有哪些難言之隱？異性戀父母又該如何試著理解同志子女？透過gayproudly@hotmail.com此一平台，歡迎異性戀和同性戀，一同公開講明白！）