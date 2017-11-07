〈親子會客室〉父母付出是應該的？

2017-11-07

文／張琴

蘭姐母兼父職多年，女兒終於研究所畢業，也找了份好工作，今年還替自己買了人生第一份的保單。

只是，年輕的她不是買終身險。蘭姐要女兒買終身險，滿期就不用再繳了。沒想到大小姐睨著說：「媽媽，這些都是我們小時候妳就應該要幫我買的，現在我替自己繳了，妳還有意見嗎？」蘭姐對著我無力地說：「我真的傷心到快要暈倒。」語氣讓人聽了好心疼。

無獨有偶，今天另一位老大哥也訴苦了。原來幾年前他就把名下的一間4、5百萬還剩一些貸款的房子，過給3個女兒，讓她們3個人去分擔貸款。沒想到3個都大學畢業的女孩子，每個月的薪水竟然分擔不了不到萬元的貸款。前些天他家大小姐對老大哥抗議說：「別人家的爸爸都留給孩子財產，只有你給我們負債。」堅持要年近六旬的爸爸，每個月再分擔5千元的貸款。老大哥搖著頭說：「我已經老了呀！」無奈的語氣著實讓人同情。

現在的孩子書讀得愈高，後座力愈強。偏偏天下的父母被兒女傷透心後，轉個身只要孩子好話一句，就會像那支泡麵廣告說的：「好療癒啊！」雖然有句話說：「你為孩子擋住了風雨，反而夭折了他飛翔的翅膀。」可「老母年高八十，常憂六十兒」，卻時有聽聞，不是老爸爸、老媽媽不自量力，而是，天下的父母都是一樣！