〈生活醫學〉健康告白 遠離生病

2017-11-07

文／衣瑪

一般現代醫療百分之99.9%都是微觀性的治療「病兆」，從來都不是針對「病因」，而現在除了疾病照護之外，希望更貼近不生病的生活醫學（Lifestyle Medecine），其實愈來愈受到重視了。

20年前跨足生技產業，一路在整合醫療資源，因為見識到現代醫療的的侷限性，喜悅健康診所負責人王強強調，營養跟人體是否能健康運作有絕大的關係，而這個營養的攝取就是我們日常生活的飲食。

因緣際會之下，王強接觸到兩本美國暢銷書作者、也是美國前總統柯林頓6個月戰勝病魔、甩肉11公斤的飲食祕笈：T‧柯林‧坎貝爾博士著作：《救命飲食》、《不生病的生活》，馬上身體力行書中所提「全食物、蔬食」之道。

什麼是「全食物、蔬食」？根據T‧柯林‧坎貝爾博士在書中所提，理想人類飲食應該是：（1）攝取蔬食，重要的是食物應該盡量維持原本的自然型態（也就是全食物）。（2）吃各式各樣的蔬果、生堅果與種子、豆類、全穀類。（3）少吃過度加工的食物與動物製品。（4）別吃太多的鹽、油與糖。（5）熱量來源應有八成為碳水化合物、一成來自脂肪，最後一成來自蛋白質。

王強提到，轉換飲食的過程，完全沒有排斥性， 他笑笑說，一方面是老了，年紀到了，所以觀念很容易轉換，但不是全然蔬食就是了，但盡量8成去符合原則，飲食也盡量關注攝取全食物、全植物性的概念。

全食物、蔬食概念的推廣，也是對友善環境盡一份心力，包含了不人道的動物豢養、生產動物性蛋白質消耗的化石燃料是植物性蛋白質數、降低畜牧業對全球暖化的影響，我們友善對待自己的身體，同時也正善待我們居住的環境。

〈Check it out 1〉面對癌症 多數人沒有反思力

診所遊走在「預防醫學」與「癌症治療」兩個極端，因此也常常接觸許多癌症的病人與家屬，王強以人性來形容，當癌症找上門，多數的癌症病人不見得對自己過去生活、飲食有其反思，最直接的就是尋求治療，病人或其家屬關注的常常是最好的醫療、最好的設備、最有名的醫生，他們無法理性去思考罹癌的原因，接受治療就是最佳捷徑。

除了幫助病人在現代醫療下，找到治療方法與機制，以緩解癌症帶來的不適與疼痛，然而如果仔細深究病因，通常一定是生活飲食或作息嚴重出了問題，然而很可惜的是，6、7成的癌症病人，願意為自己過往的生活、飲食做改變的可能性卻相當有限。

〈Check it out 2〉睡眠品質 沒量化標準

睡得好嗎？不容易入睡？又或常常是睡睡醒醒。睡眠問題成了忙碌現代人的文明病。

儘管現代科技提供了運用儀器測量睡眠波段，以測試睡眠品質，然而透過這些數據分析，也無法對睡眠品質有一個絕對的量化標準。因此王強認為，就是加強自我的睡眠意識，自己覺得睡好了就好。

年紀到了，的確需要特別去創造自己適合睡眠的狀態，也不太做逆齡妨礙睡眠的行為，他會特別注意晚餐不要吃得太晚，避免食物或水分停留身體體內，造成半夜產生尿意，甚至嚴格控制晚餐到睡前有2～3小時的空檔，以讓胃腸休息；睡覺的房間單純就是睡覺，沒有其他電子影音產品的干擾，以營造睡眠的環境；還有就是壓力的釋放，有些事情一時想不出解決之道，乾脆不去想了，事情不往心裡放，有什麼問題，睡起來再說吧！