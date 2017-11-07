〈廢核救家園〉核四就廢了吧 每年還在花8億

2017-11-07

文／劉黎兒

Q：我看報導，台電今年又再度偷渡核四封存預算了，而且最近3年每年還編7、8億養550人，未免太驚人了，全民還要繼續去填核四這個不能用的大錢坑到什麼時候？

A：是的，沒想到即使政府高喊非核家園，以環保團體名額當上不分區立委的主婦聯盟出身陳曼麗居然還護航核四預算，令人難以相信，結果台電因此繼續還在封存核四。

不僅如此，2016年的立院就已經決議不准台電再編列封存預算，台電卻居然連續兩年偷偷在2017年及2018年編了預算，去年編了8.5億預算，今年編了8.17億元，完全藐視立院。

核四已經進入封存，至今3年了，依然維持原來的人力編制，目前每年還支出薪資8億多元來養550名人力，而且拖到今年年底才要刪減成415名；內部員工踢爆，這些台電高薪員工根本沒事做，每天複製重貼文書資料，最重要的維護機組工作都外包，如此浪費稅金。

核四已經製造了2838億大錢坑，而今封存不用了，繼續讓全民買單，真的如立委高志鵬所批判的，這是「錢坑永續」，去年偷渡預算是被黃國昌發現的，今年則希望所有國會議員徹底刪除乾淨，而且不容台電挪用別處預算來繼續封存，這與全民願望及政府方針不合，也是不尊重立院決議的做法。

台電表示所以封存核四是因為可能改建或變賣，才需要編預算維護，甚至現在也有環保團體開始護航台電，在散布這樣的肖話，真的非常可悲，許多NGO居然換了政府就換了腦袋；因為核四興建已經廿幾年，許多機器根本已經是破銅爛鐵，唯一可能稍微值錢的核四燃料棒，號稱值80億元，一直說要轉賣，但是還沒找到買家，燃料棒也有規格問題，而且在採購時運費、抽成等也驚人，要回收40億元大概也很困難，而且這跟封存需要人力毫無關係。

既然核四燃料棒都號稱今年底要開始運回美國，更是不需要封存了，最主要的還是英賴要趕緊宣布廢止核四，展現非核政府特色。

行政院長賴清德才剛在10月下旬表示對非核家園這目標是有信心的，因為科技進步，太陽能效率會越來越好，根據第三次工業革命研究的理論，價格還會越來越低；事實上綠電成本降低是各國早已事實證明，不再僅是理論層次而已了，既然有信心，更應早日宣布廢止核四。

每年花費8億多的核四550名米蟲，別抱怨沒尊嚴，未來的廢爐大業正等著你們，台灣有6個高輻射汙染的反應爐以及無法解決的高階核廢（用過燃料棒）等都還等著收拾，但是如果沒有好好再進修以及改變藐視輻射傷害的，也無法把這些會危害子孫以及汙染這塊土地的大業交給你們。