〈失戀情傷〉放下無緣戀人 追尋更適合的人

2017-06-21

文／清月

某首歌曲的歌詞是這樣的：「有些人一旦錯過就不在。」對於情感，這句話描述得很深刻。生命中，我們會遇到許多人，跟他們這輩子或許只有一次機會相遇。把握住機會，跟他們相識成為朋友，緣分更深的，與他們相戀成為戀人，而那些機會不是絕對，那些人也未必都跟我們有足夠的緣分為我們停留。

曾遇過一位女孩，她是我的初戀，我以為那份感情會繼續下去，最後有個圓滿的結局，誰知道我們還是分手了。搬離那個一起住的愛的小窩，帶著彼此的東西，回歸一個人的生活，誰也別打擾誰，當成陌生人一樣，當成沒發生過這件事一樣。

為此我難過了好久，我曾以為她就是我的唯一，我生命中計劃的拼圖之一，這種想法絕對不是我一相情願的，只是，人總會改變，一段感情要兩個人都願意走下去才行，若有人不願意，結束是最好的選擇。我曾想過，錯過了她，我應該不會遇見更好的人，因為只有她才願意傾聽我的感受，跟我身心靈契合，甚至肯為我一直付出。

就像那句歌詞說的，一旦錯過就不在，那樣的想法持續了好幾年，我也好幾年不敢愛，就算有機會，心中好像也有一種聲音，說這個人比不上她，還是她最好，她才懂得我要甚麼，其他人不會懂的。朋友見我走不出來，說我好像還活在失去那段感情的傷痛，他說，確實那些人錯過了就不在，但我們還有機會去找尋其他更適合我們的人。朋友的話讓我突然醒悟，即使她不在了，我也能繼續愛。