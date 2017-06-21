〈Let’s talk〉爸媽盼留鄉接家業 擔心對女友難交代

2017-06-21

文／KD

Q：我大學畢業後因為健康因素，從台北搬回東部家裡休養了一陣子，順便幫忙打理家裡生意，一陣子之後，我感覺爸媽對我還算滿意，希望我能接棒做下去，叫我不要再回台北找工作。其實我不排斥留在東部，也算對家裡經營的東西有興趣，但是一來我還沒有跟家裡出櫃，爸媽不知道女友的存在，如果我要長留東部，組織家庭是遲早的事，爸媽個性偏保守，不知道能不能接受；二來我搬回家之前，原本跟女友保證之後一定會回台北工作，我們共同朋友也都在台北，如果規劃突然急轉彎，怕嚇到她，更怕她不爽我的自私。第三則是我自己心裡搖擺不定，覺得接家裡生意也可以，回台北也不錯，搞得我自己都頭大，心情很困擾卻找不到人指點迷津，我該怎麼做？（桃樂比）

A：

任何看似雜亂的一團亂麻之中，其實都有一定的優先順序，妳現在只是因為心慌意亂，所以看不出個道理，再怎麼樣這都是妳自己的人生，其他的人都是妳生活中的配角，他們頂多能拉扯妳的決定，但能下最終決定的真的也只有妳自己而已。

「人不為己，天誅地滅」這句話到哪都適用，首先，把爸媽、女友，甚至朋友丟到千里之外，把妳猶豫不決的事情整理出來，跟自己快問快答一些二選一的是非題，台北或台東、家業或吃人頭路、要出櫃還是不出櫃等等，憑直覺理出真正想要的東西。當妳有了初步的答案，知道自己大概要甚麼之後，妳才有材料找人談心商量，如果妳連東西南北都搞不清楚，怎麼期待有人能給一隻無頭蒼蠅決定性的意見？這時候，如果妳跟女友感情穩定也有結婚打算，身為妳人生的重要女主角，她比誰都應該最先知道妳的躊躇，也最能設身處地給妳意見，對未來的計畫就能更容易釐清。愈早說出來，愈沒有欺騙跟自私的嫌疑，如果妳害怕面對，事情就只能一直卡關而無法前進，對誰都沒好處。從捫心自問開始，趕快找到自己的答案吧！（寫信給KD：talkpotato@gmail.com）