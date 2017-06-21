〈愛の相親事件簿〉好媳婦 不是人人當得起

2017-06-21

文／LAKIKI

LAKIKI的好友D小姐前年透過相親結婚了，當初高喊「只要有愛就可以克服一切」的她，最近竟鬧起離婚來。

「不是有愛就能排除萬難嗎？怎麼結婚才幾年，妳就想要離婚？」LAKIKI好奇地問道。「我是愛他，但不代表我可以打從心裡愛他的家人。我發現，我真的不適合跟他家人同住。」D小姐搖搖頭說。

「當初就跟妳說，婚後先不要跟家人住一起，等兩個人磨合過了以後再看看，妳就不聽。要是我，一個以跟爸媽同住為前提的男人我才不要嫁。」我斜眼看了一下D小姐。

「唉呦，愛情是盲目的嘛！況且，沒住在一起前，他爸媽對我可好的咧，噓寒問暖沒少過，哪知道一結婚規定一大堆，甚麼早上一定要準備早餐，公公只吃中式，小姑吃西式，婆婆不吃冷食，我都快瘋了，我還要上班耶，每天早上都搞到遲到！」D小姐不停地抱怨。「我比較想知道妳先生怎麼反應？」LAKIKI疑惑地問道。「他的反應就是我想離婚的理由啊！他說都是一家人，計較那麼多幹嘛？叫我早點起床對身體也好，爸媽的需求就盡量滿足他們。連我媽也說，這點小事而已，怎麼可以動不動就提離婚！我現在兩面不是人。」D小姐白著眼說道。

清官難斷家務事，D小姐的人生當然由D小姐自己決定，LAKIKI只勸她要想清楚再說，不要在氣頭上做決定。老實說，這樣的家庭狀況在婚前理當早要了解清楚後，再評估自己的性格是否可以應付。以LAKIKI這種剛烈的性格，是絕對無法跟婆家的人同住的，我都可以預見自己不出三天就被掃地出門的情景。

人呢，最好可以知道自己幾兩重後，在自己的能力範圍內做可以做的事，不是有句老話說：「沒那個屁股，就不要吃那個瀉藥。」就是這個道理啊！