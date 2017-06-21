〈戀愛應援團〉自己的愛情 自己救

2017-06-21

在愛情路上跌跌撞撞了幾次之後，終於學會了經營愛情的祕訣，因為愛情總是說來就來、說走就走，不花點心思穩住它，遲早只有垂淚自傷的份！

愛他 就別玩猜忌戲碼

文／霍克愛

年輕時的我談戀愛的時候，可能出於沒有安全感，也可能不太有自信，所以頗多疑，習慣掌控對方的一切，經常偵探上身，對對方的行為抽絲剝繭地解讀，然後還沾沾自喜以為自己很聰明。

某天，男人一臉崩潰地看著我說：「沒有發生的事，妳要我說甚麼？妳知不知道妳的不相信，對我來說也是一種傷害！」

當時總覺得，哪來那麼多藉口？卻從沒有想過自己腦海中的那個劇本，情節是虛構的，甚至有些角色根本從不存在過。於是，無止盡的解釋讓他感到很疲憊，所以我和他的愛情最後並沒有修成正果。

之後，看了一部武俠劇《蕭十一郎》，裡頭的連城璧屢屢懷疑他的妻子沈璧君，一次又一次的試探，最終將心愛之人推向別人的懷抱，原本是雙璧之合，卻因「不信任」產生了裂痕。

我曾愛過的那個男人應該和沈璧君一樣痛苦吧？有心想要維持一段感情，可是總被質疑，那種百口莫辯的無奈，隨著時間慢慢變成心如槁灰的無力。

愛一個人就要信任他，綁得太緊，他會窒息。太多猜忌，雙方都累，而且會讓衝突愈來愈多。給彼此留點空間，少胡思亂想會讓自己好過一點。「猜」多了，這段關係也就「拆」了。

愛他 就別總是賴著他

文／心扉

有些人總愛把愛情當成汪洋大海裡的浮木，拚了命地想要攀住它，就為保有一線生機。

她說：「這世界上只有他愛我，只有他關心我。」乍聽之下，那樣的唯一看似感人，猶如命中注定般，其實不過就是因為她的想法偏激與狹隘的思考模式，也才將那誤以為是愛罷了。就像有的人常說著：「愛是種被需要的感覺。」總是強調「被需要」，卻忽略了後頭的「感覺」指的是精神與心靈上的交流，偏偏有許多人從來不知自己需要的是甚麼，只是有很多的「想要」，卻無力去改變，而期待某個人出現來改善她的生活，讓她的世界變得不一樣。這樣的「需要」就像是一種利益共同體，不會是愛，這樣的感情也格外脆弱，充滿了不確定與不安全感。

一方不停地需索，卻還是覺得空虛，覺得不快樂，而另一方因為害怕對方會離開，怕自己不被需要，只好將對方禁錮在某一個領域，讓他無法盡情發揮自我，甚至默默折斷他一邊的翅膀，讓他無法分辨出「想要」與「需要」當中的差別。如此一來，這兩個人就會一直這麼綁在一起，甚至該說是「銬」在一起，彼此都變得愈來愈憔悴，甚至說是互相折磨。

如果沒法讓自己成為獨立、完整的個體，只想靠著依賴來躲進愛的舒適圈裡，始終無法看清愛情的全貌，只會在那高喊需要愛情，卻不知愛情需要甚麼，恐怕最後連怎麼失去了愛情都不知道。

愛他 就為他做點浪漫事

文／門揚

戀愛不是一件簡單的事情，需要兩個人一起經營才能長久，只要一方失去耐心或是不愛了，感情就會無法磨合，至於愛情長跑，更需要用耐心去好好經營。只是，說得容易，做起來卻往往困難，兩個人在一起，難免會有意見相左、出現摩擦的時候，這時就需要有潤滑劑。

有人說，結婚之後，孩子就是夫妻間最佳的潤滑劑，因為彼此都會為了孩子而退讓一步，好好為彼此跟孩子的未來著想，看到孩子就氣消一半，甚至願意反過頭來檢討自己，讓這段感情更為穩定，相處更為圓融。

但還沒結婚之前，得用甚麼來當愛情的潤滑劑呢？每一對情侶的情形不同，所使用的方法也不同，但最常用的大概是放假去旅行這件事吧！利用休息時間讓彼此好好放鬆，透過空閒時間交流彼此的心，也能更理解雙方的處境。或者是一起去吃頓大餐，還是相約一個時間去做雙方都感興趣的事情，都對感情加溫有幫助。當然，給對方一個驚喜或送一些小禮物，發揮各人獨有的浪漫，讓對方能感受到我們時刻想念著對方的心，更可讓感情增添不少情趣與發展的空間。

曾有人說，為了自己愛的人，沒有做不到的事情。所以，做一些讓彼此愛情可以增溫的事情，其實也沒有辦不到的理由，因為我們愛對方，所以，我們會盡力去完成對方喜歡的事情，讓這段感情經過足夠的潤滑保養，持續不斷地走下去。