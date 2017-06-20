〈愛情隨堂考〉親愛的，我是你的菜嗎?

2017-06-20

文／佛洛阿德

有人著迷帥哥美女的外表，有人追逐有財力的王子千金，也有不少人熱衷吹捧才子才女，至於看似平凡不起眼的人，卻也有人獨具慧眼，懂得欣賞他們的內在美。想知道你身邊的他／她，心目中的愛情天菜是哪一類嗎？快來做個測驗吧！

【START】

Q1.他／她覺得這一生要過得轟轟烈烈，才不算白活?

A.YES→前往Q2 B.NO→前往Q3

Q2.他／她想要嫁娶經濟條件很好的對象?

A.YES→前往Q5 B.NO→前往Q4

Q3.他／她認為男友應該幫女友開門或提重物?

A.YES→前往Q4 B.NO→前往Q5

Q4.他／她覺得情人應該一起分攤約會費用?

A.YES→前往Q7 B.NO→前往Q6

Q5.每到發薪日，他／她會購物或聚餐犒賞自己?

A.YES→前往Q8 B.NO→前往Q7

Q6.他／她愛看恐怖片?

A.YES→前往Q8 B.NO→前往Q7

Q7.與人相約，他／她經常遲到?

A.YES→前往Q8 B.NO→前往Q10

Q8.情人有不對的言行，他／她會告誡對方?

A.YES→前往Q9 B.NO→前往Q11

Q9.他／她對情人的包容力強，不太計較小事?

A.YES→前往Q12 B.NO→前往Q10

Q10.他／她做事很有計畫，工作進度很少延誤?

A.YES→前往Q12 B.NO→前往Q13

Q11.他／她很少變動房間擺設?

A.YES→前往Q14 B.NO→前往Q13

Q12.他／她會給予情人穿著打扮的建議?

A.YES→前往Q16 B.NO→前往Q14

Q13.他／她較為偏愛哪種食物口感?

A.Q嫩→前往Q19 B.香脆→前往Q15

Q14.哪款衣服比較吸引他／她?

A.限量款→前往Q15 B.熱賣流行款→前往Q17

Q15.老闆或親友表明請客時，他／她會點選較貴的餐點?

A.YES→前往Q16 B.NO→前往Q17

Q16.為了留住青春，他／她很捨得花錢購買化妝品和醫美療程?

A.YES→前往Q17 B.NO→前往Q18

Q17.他／她認為錢賺來就是要花的，要大方寵愛自己?

A.YES→B型人 B.NO→前往Q18

Q18.他／她的個性好強，完全激不得?

A.YES→前往Q21 B.NO→前往Q19

Q19.他／她很少用手機與人長時間聊天，頂多傳傳簡訊?

A.YES→A型人 B.NO→前往Q20

Q20.他／她對容貌與魅力相當有自信?

A.YES→D型人 B.NO→前往Q21

Q21.為了吃到熱門美食，付出大把鈔票與時間排隊，他／她也樂在其中?

A.YES→B型人 B.NO→C型人

【診斷報告】

A型人

愛情天菜：內在美是王道。

他／她認為長相、財富等外在條件，是屬於會隨著時間消逝的外在美，所以他們並沒有那麼在意，內在美則是歷久彌新，所以他／她挑選交往對象，最重視的是對方的內在美，對方是否具有良好的穩重個性、與他人和諧相處的高EQ，並且能夠取得他／她的信賴感，才是他們考量的重點。

B型人

愛情天菜：鎖定好野人。

他／她並不會將交往對象的外在條件擺在第一位，不過那並不代表他們重視的是內在美，而是因為他／她更重視對方擁有的經濟條件，最在意異性的銀行存款數字和房子、車子。財力豐厚的異性，在他們眼裡具備無敵的吸引力，身邊若是出現這類異性，他／她會積極布線接近，期待能夠跟著飛上枝頭當鳳凰。

C型人

愛情天菜：內外兼具才要愛。

他／她的個性獨立實際，很有自己的想法，當然也樂於欣賞俊男美女的美好外型，不過談到交往，他／她認為戀愛路上兩人必須攜手一起前進，所以當然要考量對方的內在美，無法接受光有外表，內在卻是草包的俊男美女，更謝絕伺候罹患公主病或王子病的異性。

D型人

愛情天菜：帥哥美女才入眼。

這類人是以視覺導向的動物，目光忙於鎖定俊男或是美女，他／她最在意的是長相、身高等外在美，外在美不符合他／她標準的異性，他／她根本不屑一顧，連機會都不想給，所以經常錯過具有內在美而欠缺外在美的對象，而光看外在不重內在的結果，是容易成為愛情騙子的獵物。