〈紐約性愛檔案〉當肉食女遇到快槍俠

2017-06-20

文／喬思琳

沒有性高潮活不下去的「肉食女」，認識了「快槍俠」，兩個人跌破眾人眼鏡穩穩地交往了半年。但是，當打算要成家立業的快槍俠在一個浪漫的夜晚向肉食女求婚，男人的一番苦心不但沒有贏得佳人芳心，還讓肉食女開始思考兩人是不是應該要分手了？

「現在沒有住在一起還好，但是結婚後我要怎麼偷偷用按摩棒？更何況我不想未來只能靠按摩棒過活。」肉食女心有戚戚焉地說道。

肉食女的姐妹淘忙著勸她，畢竟在陰盛陽衰的紐約市，優質男人真的不好找，再加上肉食女即將步入四十大關，大夥叫她千萬不要輕舉妄動。

說到結婚，雙方會考慮的不外是彼此的個性、人品、價值觀、經濟條件、外貌，以及工作等因素，但是雙方的性愛能不能契合，對很多人來說也是一個重要的環節。

性愛是愛情的一部分，需要雙方不斷磨合及溝通，如果有一方因為害怕傷害對方，而不願意面對問題，最後累積已久的怨念和失望，總有一天會像火山一樣爆發，不可收拾。

愛人在床上兩分鐘就棄械投降，難道肉食女一點解決的方法都沒有嗎？ 肉食女的姐妹淘分享經驗，要是真遇到這種情形，可以在愛愛時委婉地跟對方說：「我好舒服，可以放慢一點嗎？」提醒男人在快要達到高潮之前踩煞車，就可以讓小弟弟再撐久一點。也有女生去買所謂的男性延時噴劑給男友使用，或是乾脆叫男生手口並用，畢竟會讓女人爽翻天的方式很多，若雙方有心解決，問題總會迎刃而解。

當肉食女遇到快槍俠，好好溝通還是有可能很「性福」的。