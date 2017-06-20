〈戀愛翹翹板〉網路上遇見天菜 純聊天愛情零展開

2017-06-20

文／諮商心理師 克萊兒

Q：

我和他是交友網站認識的，他身高外型都是我的菜，相約出去幾次後，覺得更加喜歡他，但不曉得他對我有沒有意思。拿捏到他的作息後，幾次試探他的意願和態度，但談到生活他可以侃侃而談，講到感情他卻扭扭捏捏，都沒有進一步的行動，讓我也不知道該怎麼接續下一步。我們出去都只聊生活瑣事，見面八次後，我有點受不了僅止於生活瑣事的分享，但又不曉得該怎麼辦？我是女生，該主動出擊嗎？（青萍）

A：

看到妳的來信，讓我感到妳很忐忑，卡在妳是女生，想主動，但覺得彆扭。你們這樣的互動其實蠻難得的，在交友網站茫茫人海中，找到一個會繼續跟妳聊下去的朋友，其實也不錯！尤其他的身高外型都是妳喜歡的類型，不排斥有交往的可能，在這方面我也樂見其成，但相處的過程才是真實的互動，只是，當妳發現他只有生活瑣事可以跟妳分享時，妳有些失望。

是否妳對彼此的相處有些不一樣的預期？這個預期他知道嗎？還是妳覺得你們沒有正式交往，所以不好說出口？但我想，正是因為你們彼此在試探階段，所以更應該要說出來，才知道對方真正的心態是甚麼。

現在的你們有機會在交往前彼此先探探態度，就好好把握溝通的機會，也許他也不曉得要跟妳講多少、怎麼講，所以才一直提生活瑣事也說不定。

我是不知道你們出去的頻率（多久出去一次）以及你們彼此的工作性質，會這樣說是因為妳喜歡他，而且兩人出去了八次之多，如果他不喜歡妳，就不會想和妳出去，我想，在確認對方心意之前，妳不妨先把妳積壓在心裡的好奇跟他說，例如，為甚麼他都只談生活瑣事卻迴避感情話題呢？是覺得講感情很彆扭嗎？還是不習慣，抑或是不知道怎麼說？看他怎麼接話。

有些人不習慣去說出這些感受，或者覺得要出去個二十次才能確認，這就會考驗到妳是否能承受接下來還有十二次的模糊相處，挑戰彼此進退的底線，看誰先受不了，就會提出確認。這進進退退的感受很難受卻也很真實，建議妳先跟他說說妳的感受，看他的反應如何，再看看下一步要怎麼做，祝福妳！

（寫信給克萊兒：clairelu703@gmail.com，讀者提問僅於專欄中回覆，因來函眾多，請耐心等候。）