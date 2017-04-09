〈愛情事典〉離你很近 卻也很遠

2017-04-09

文／小羊貝貝

「最近好嗎？」

「今天到台中出差，就在你公司附近，馬上又趕回台北。」

「離你很近，卻也很遠……」

這是你昨晚傳來的訊息，「離你很近，卻也很遠」，看到這句話，我的心，糾成一團。

好一陣子沒有你的消息了，上次見面，已經是半年前了，那天分開時，留意到你起伏的心跳，和你眼角閃過的一絲不捨，那時我就知道，你不會再和我聯絡了。

這些日子，我從不刻意主動找你，一直是被動回覆你的簡訊，一來怕自己深陷，也怕那些感情的占有和患得患失將我侵蝕。但我對你的想念，從沒有減少過。

當年，還是你的學生時，我一直很崇拜你，畢業後開始工作，固定每年的聚會，身邊總有一大群同學，上次聚餐結束，和你走到捷運站，又多聊了一會兒，於是返回校園裡散步，然後你陪我走了半個東區送我回家，又來來回回地上演了十八相送的戲碼，才依依不捨地說再見。

那一夜，你說個不停，說你的生活、說你的新工作，我很喜歡聽你說話，就像當年在台下看你神采飛揚、滔滔不絕地講課。

又過了幾天，你約我吃晚餐，這次聊得又更多了，聊我在歐洲旅行的事、聊你當兵的事……，甚麼都聊，我認識了另一個「不只是老師」的你。晚餐結束，我得趕回台中，臨別時，你給了我一個溫暖而深情的擁抱，第一次這麼靠近你，同時也看到了你眼裡的依戀與不捨，我知道你將要疏遠我了。

接下來的日子，你的訊息淡淡的，也少了，但字裡行間那謹慎而壓抑的心情，我都懂得。那晚的校園散步、那個大大的擁抱，這些單純而美好的回憶，都成為我的養分。你樂觀認真的人生態度，讓我想變得更好，這段似有若無的感情，你的笑容，和那溫暖的擁抱，是支持我努力前進的生活動力。

親愛的老師，我真的很喜歡很喜歡你，想你已經成為我的習慣，但我只能遠遠地想念你，我們曾如此靠近，卻也如此遙遠，留點想像空間，留點遺憾，一切都停在最美好的時刻，這樣就夠了。