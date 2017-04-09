〈夫妻診療室〉外遇玩咖現形 當機立斷走人

2017-04-09

文／諮商心理師 黃之盈

家庭問題最終都是夫妻問題，夫妻是家庭系統中承上啟下的次系統，若關係不穩定，其中一方甚感脆弱，甚至覺得對這段關係不知從何努力起時，就容易讓另一個人跑進來，填補這段關係中匱乏的、不滿意的部分。發生劈腿事件時，很多人會怪罪外遇的一方，但究其源頭，外遇事件有時候卻是兩人共同製造出來的，原本以為是調劑彼此關係的解藥，最後卻變成傷害彼此的毒藥！

很多人不願意自己成為關係中的壞人，於是在關係中過度忍讓，希望忍讓可以換來對方善意的回應，然而相對的尊重卻始終得不到。這種人常因為過度壓抑，使得對方覺得你沒有需要也沒有聲音，導致被劈腿或被外遇後，感到丈二金剛摸不著頭緒，但習慣和依賴已經建立，即便到了該離開的時刻了，也忘記可以用自己的雙腳站起來走出去。

完美偏執狂+自戀 找第三者圓滿不完美

有些人對關係有完美的偏執，希望關係是圓滿的，於是將不圓滿的部分拋諸於外找機會滿足，當這人眼裡看不見關係中有95%是滿意的，即便只有5%的不滿意，都容易激起找外面的對象來圓滿這5%的意圖，當我們跟完美偏執狂交往，就容易因為這僅僅差異的5%，變成關係中的傷心人！

有些人在關係中從未真正將對方看在眼裡，你會發現他從戀愛到做愛，都有熟稔的SOP，對他來說，愛對方不如愛自己，也許他有比較好的條件，他會重複使用這些討好的方式討對方歡心，只可惜他始終只是滿足自己，不是真正愛惜對方！

這種人跟你在一起時，常提到誰誰誰比你好，或眼光總是看著他人，常說你哪裡差需要改進，卻爽歪歪覺得自己超讚的，眼睛只看著自己，要你符合他理想的樣子，不然就請你拍拍屁股走人。然而一段滋養彼此的關係應該是互惠互重、是平等的，決不是像這樣自戀過度，以他的自以為是，讓你覺得自己很差，這種人到頭來愛的都只是自己！

確定對方渣男無誤 別管面子立即閃人

關係不是死的，不是在簽署婚約那天就定型，而是會隨著時間、彼此的相處和灌溉變化的，雙方的心思投入和用心經營，都是關係是否變質的變項，並不是一方就可以促成，然而，有些人的狐狸尾巴卻是在進入關係中後，才漸漸顯露出來的。

當進入關係中，發現對方不斷要求有自己的空間，你如果詢問，他就講得好像你很小心眼，而後來果真讓你抓到他的偷吃事實，此時請你別再留戀，別被他「一求、二留、三說你小氣」的手法給糊弄了，別因為「想當好人」而下不了決心離去，讓自己最後成為最難堪的傷心人了。

當你發現對方是玩咖，還不趕快走人，那真是有腳也不跑的傻子。記得，第一件事，把面子丟下，走為上策！沒有人會笑你，這種事也沒有是非對錯，就只是一時看走眼而已，如果一頭栽入「死也不離開，只想證明自己是對」的牛角尖中，那賠上的將是自己的全部，對方說不定還會因為你為他死心踏地到底而樂陶陶呢！

在關係互動的過程中，當一方愈退讓，另一方就愈予取予求；一方愈怕麻煩，另一方就會找更多麻煩；一方愈孤僻，另一方就愈熱絡，這是關係互補的本質，也是互動的結果，我們都希望關係能長長久久，在關係中時時灌溉的心，是讓彼此感到愛的源頭，但若遇到該停止灌溉的關係時，那就該當機立斷，走為上策。