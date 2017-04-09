〈幸福聊天室〉嬌妻變悍妻 人夫該負責
文／朵茉
前幾天，一家三口和樂融融吃著晚餐配電視新聞，驀然一則關於台北市政府社會局家庭暴力防治中心的新聞躍入眼簾。只見螢幕上一張台北市區域地圖的畫面以迅雷不及掩耳的速度晃過，搭配美女主播悅耳的聲音解釋，原來這是台北市社會局根據2015年家暴立案資料，分析了456個里製作出的「家暴風險地圖」，顏色愈深表示家暴情況愈嚴重。
當我認真收聽新聞內容時，身旁的孩兒開口了：「啊，我看到我們家這邊X和區中正路了！哇，顏色好深！」我趕緊問：「有嗎？你看到了嗎？」正佩服吾兒目光犀利，一回頭，只見父子倆互看一眼，臉上各有一抹詭異笑容，彷彿在說：「老爸／兒子，你懂我！」轉念一想，這明明是台北市的家暴地圖，怎麼會有新北市的路名呢？這小子是在暗喻咱們這一區這一里這一戶家暴狀況頻仍，已達深色警戒狀態了！而孩子的爸不敢發聲，僅用點頭微笑讚揚兒子的勇氣。
我好氣又好笑，也不禁暗自反省了一下，自己的確常仗著老公的好脾氣，一不高興就粉拳一擊鍛鍊他的二頭肌，孩兒寫功課時也曾耍寶地戴上頭盔，防護虎媽的肉掌當頭棒喝，唉，要改進要改進。然而話說回來，嬌妻變悍妻，媽咪變虎媽，這一老一小難道都沒有責任嗎？
常聽很多老公在外抱怨自從結婚之後，身旁的美嬌娘像被河東獅附身一樣，變成了另一種暴怒生物，動不動就嘶吼狂叫，嚇得老公玻璃心碎一地，含淚哭訴被老婆的粉拳暴力威脅。但這些人夫們怎麼不想想，當人妻好聲好氣地跟你交代該辦事項時，就立刻從命做好做滿，不推諉偷懶教壞小孩，我們好好的嬌妻不當，誰沒事想破壞形象演母老虎啊？
但在此也要鄭重聲明，本人相夫教子一向秉持愛的教育、鐵的紀律，是「家教甚嚴」，絕不是家暴喔！看看我們家老公跟孩兒一天比一天幸福肥，嘴皮子耍得有模有樣，就可證明一家幸福和樂呀！然而俗話說得好：「沒有規矩，不成方圓。」老公跟小孩這兩種生物，是萬萬不能放縱寵溺的，各位賢妻良母們，妳們說是不是啊？
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