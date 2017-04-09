〈婚姻幸福學〉已婚前輩瘋狂追求 為何總引來爛桃花
文／諮商心理師 張璇
Q：
剛換新工作沒多久，就被部門裡的一個已婚男前輩瘋狂追求，下班後他不斷Line我、對我關懷備至，也常找各種理由約我吃飯，還買早餐給我吃，他在人前總是好先生、好爸爸的形象，私下卻告訴我他跟老婆感情很不好。這不是我第一次被已婚男追求，之前被派去南部受訓三天，也有個男生跟我告白，聊了一段時間之後才知道他其實已婚，但他還是希望能跟我「交朋友」。我會拒絕這類已婚追求者，請他們好好照顧家人，但我不解的是，自己沒多辣，我也沒有勾引他們，為何總是引來爛桃花？是想偷腥的男人愈來愈多嗎？該怎麼跟這位同事相處呢？
A：
類似情況其實很常見，不少人（男女都有）利用資深前輩或主管職務之便，要求下屬或新進人員配合一起加班、用餐或出差，有些人不說，是怕影響工作升遷或飯碗不保，所以選擇隱忍，也有些人可能真的覺得和同事搞點曖昧沒甚麼。為了合理化自己的行為，他們的說法也如出一轍，雖然老套，卻真有女生相信對方「跟妻子之間只剩下親情」，甚至相信他們已經在處理離婚。
曾有人夫坦言和女同事外遇，是因為辦公室戀情可以增添工作的樂趣與動力，也曾有愛上男主管的女性告訴我：「沒辦法，人都有悶的時侯，找不到方向就隨便靠。」但我比較好奇的是，對方每天找妳聊天或送妳東西時，妳通常都是怎麼回應的呢？當他邀約妳時，是不是有一點不好意思拒絕？與其想了解是不是壞男人愈來愈多，和難過自己老是遇到爛桃花，不如想想，怎麼做比較不容易變成不安分男人的獵物。
小三或小王通常沒有特定類型，但如果妳是個好好小姐，看起來又不會太黏人，可能就要特別小心了；通常他們不會選擇很難搞、依賴心重和報復心強的對象。像朋友一樣聊聊或許沒甚麼，但也要留意自己在自我揭露時釋放的訊息，有些人習慣在工作閒談中聊到自己的私生活，若是透露出自己一個人住或假日很無聊的訊息，也易讓有心人覺得有可趁之機。
至於界線如何拿捏，重點在於彼此「聊甚麼」，和是否能拒絕別人對妳好。若不是很能明確拉出界線，最好還是先不要與對方以通訊軟體聯絡。如果因工作需要非使用通訊軟體不可，儘量只談公事，一旦對方態度曖昧、對話親暱，就換個話題。總之，縱然桃色陷阱處處有，對方也一路以柔情攻勢挖洞等妳跳，但跳或不跳，迷湯喝或不喝，選擇權還是在自己身上喔。（寫信給張璇：leohome1971@yahoo.com.tw）
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