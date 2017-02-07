〈幸福補習班〉你的寂寞 早被看穿

2017-02-07

文／亞美將

看似熱鬧的城市街道上，其實有很多內心充滿寂寞的人們，無論是有伴侶或是沒伴侶，他們內心裡面都很寂寞。因為寂寞，所以需要人陪，找人聊天、找人傾聽、找人溫存、找人旅行，但寂寞人的脾氣是那麼倔強，不想一眼被看穿，無論在網路世界裡或是真實世界裡，只好一直假裝自己從來都不寂寞。

有些人因為與戀人感情已經穩定，變得不再像熱戀期時那樣火熱，很多事情不會像以前那樣總是興沖沖地跑去和對方說，關係裡少了互動、少了關懷、少了甜蜜，取而代之的是幾分平淡、失落與無奈，夜裡即使身旁還躺著人，心裡仍舊感到寂寞不已。

有些人則是不知道該怎麼找到伴侶，並不是沒認真聯誼，但就是找不到聊得來的人，或是一進行到要確認彼此關係時就突然地退縮，等到夜深人靜發現自己內心只剩下寂寞時，又渴望能夠投入隨便誰的懷抱都好，就這樣一直在矛盾糾結中輪迴。

因太寂寞而渴望愛情 有人經過就緊抓不放

她明明每天都有很多工作要忙，但是仍會找時間看看手機裡有沒有他發來的訊息，要是沒有訊息回覆，她就會放下手邊的工作，忙著查看之前跟他的對話紀錄，心思放不到工作上，成天只想和他聊天，因此心情大受影響，寂寞的感覺愈來愈沉重。

有一天，她照常地反覆打開手機檢查男孩給她的訊息，突然意識到自己這樣的行為很可怕：「怎麼可以把心都放在那男孩身上呢？」何況兩人還不算在一起，勉強看來也只到曖昧程度，光是這樣她就已經為他癡狂了，她覺得自己生病了，是心病，病因是寂寞。

突來的覺醒讓她有點嚇到，因為以前的她不是這個樣子，愛情對她來說向來都只能算是附屬品，並不重要，而現在卻把愛情看得如此重，她覺得都是因為自己太寂寞了，像在大海中無助漂浮，因為孤單害怕，讓她急著想抓住點甚麼來擺脫寂寞的感受。

伴侶相對如陌路人 互動歸零更顯孤單

他是一個有伴侶的男人，每天的生活上下班如此規律，早在多年前就清楚知道和另一半沒有多餘的火花，回到家裡就是簡單梳洗後吃飯、看電視，沒甚麼話和另一半說，另一半也不會主動和他說甚麼，於是兩人一個晚上說的話，加起來不超過十分鐘。

有空的時候他會開電腦繼續工作，空閒的時候就玩一下手機遊戲，然後看看網路有甚麼好玩的影片，而另一半也不想打擾他，就做自己的事情或是跟著他一樣拿著手機滑到上床時間，時間到了兩個人就躺到床上，順手關了燈閉上眼，就這樣過了一天。兩個人躺在一起，卻感受不到內心溫暖，顯得特別寂寞。

願付出一切擺脫寂寞 小心愛情騙子找上門

前些天和幾個朋友聊到關於寂寞的話題時，有些人認為內心希望能夠被愛，所以會先去用力討好對方，試圖用主動愛人的方式來換取被愛與關懷。心裡總會想著好想再談戀愛、好想再遇到一個願意為自己赴湯蹈火的人，然而愈是渴望擁有一段全心全意付出愛情的人就愈是容易感到寂寞，甚至在面對一段關係時，愈寂寞的人愈是容易變輸家。

為了填補寂寞，可以連尊嚴都不要，互動中誰輸誰贏也無所謂，只要對方能夠跟你說個幾句話、理理你就好，只要你的寂寞有人接應，你就能把你所有的愛給他。

但這世界上也有不少想利用寂寞的人，知道你寂寞所以特意接近你，然後再灌點迷湯給你，等到你沒有他不行時，再叫你把所有身家財產都掏出來給他，這時的你別說把所有財產拿出來，就算要你犧牲性命，你也願意。

說到底，甚麼是寂寞？當你想要跟人分享你的喜怒哀樂，卻找不到人分享的時候；當你明明很忙，卻又不停地想找一個人陪的時候；當你想對誰說我好想你，卻沒有人可回應的時候；當你一個人時，突然想要緊緊地擁抱一個人的時候；當你不敢對任何人說自己其實很寂寞的時候……，所以，你，現在寂寞嗎？