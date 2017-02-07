〈單身拼圖〉浮華婚姻破局真相

2017-02-07

文／喬思琳

西西是我在紐約認識的婚禮籌備專員，在曼哈頓一家五星級的傳奇飯店工作，二十幾歲的她，幫忙辦過不少豪華婚禮，客戶不缺有頭有臉的政商名流和王孫貴族。

她看過的婚禮，少不了動輒上億的訂情鑽石、知名設計師設計的婚紗禮服和聞名糕餅師傅製做的蛋糕，有錢人為了一圓結婚夢，甚至不惜花大把鈔票把小馬、小象帶到飯店的宴會廳，浮華人生，不過如此。

在西西工作的四年當中，幫忙過的三十對新人中已經有十三對走上離婚之路，對於這個數字，年紀雖輕的她一點都不意外，因為就她的觀察，這些夫妻分手不是沒有原因的。

她說：「這些有錢的俊男美女從小備受寵愛，長大變得非常自我，不管做甚麼事都只考慮到自身的利益，很多時候婚禮只是他們炫耀的方式之一，在一個婚姻當中，如果兩個人都只顧自己，一定走不長遠的。」

最讓她覺得誇張的是，有一次她和準新郎聊天，對方告訴西西他最喜歡準新娘的地方是：「她性感的胴體。」這句話讓西西聽得心都涼了，心想：「這一對一定撐不久。」

果真不到兩年的時間，這對夫妻離婚的新聞登在小報的八卦版中，因為新郎和一個更年輕、更火辣的小模搞婚外情。

如果你問西西，怎麼樣才能讓婚姻長久，她會直說：「絕對不是那種世紀婚禮。我身旁真正相愛的夫妻朋友，他們關係持久都有一個很重要的原因是，他們做甚麼事都會設身處地為對方著想，聽起來很簡單，卻不容易做到。」