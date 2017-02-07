〈戀愛怪談系列〉你我、年輪與豬
文／江鵝
人跟人的關係像年輪。書上說，年輪的深淺和生長條件有關，夏天日照充足雨量豐沛，木頭長得快又好，所以生成的年輪寬幅大、顏色淺、密度低；冬日天色陰暗氣候乾燥，不利木頭生長，所以速度慢、顏色深、寬幅窄、密度高。看樹木的年輪，就知道它好好壞壞遭逢過各種日子。我們和誰的關係不也是這樣嗎？ 埋頭走過一段雙人地獄，來到一座雙人花園，得到一顆雙人枕頭，又進入另一層雙人地獄。或逆序，或順序，或順順逆逆隨著天公伯仔歡喜的人間失序。
樹挨著土長，關係從愛而生。愛未必都是冒著愛心泡泡的粉紅色，流血流淚鬱肝腸戳大腿的愛才是市場大宗。粉紅色的那款罕見而且風險高，養久了多半會像那些訛稱迷你的豬崽，漸漸粗重起來，在你我合十虔求上蒼千萬不要的同時，果然還是長成食量驚人索求煩多的好大一頭豬。愛的普遍原型並不討喜，就像豬的普遍原型從來就不是粉紅可人的迷你模樣。
粉紅氣泡消散之後，愛便回到拔苦與樂的原點。最初兩情相悅時，為你將多如海砂的煩惱一一置換成快樂，是我如金的真心。只不過，初心不能永保純美而塵勞始終繁鄙，苦樂的拔除與施予在腳步雜沓的雙人旅途上，逐漸失去清晰的界線，你我既是彼此的愛樂，也是怨苦。為你拔除苦惱的同時，必得連同拔除我的稱心如意。所謂的在一起，愈來愈像通往分離的路。
站在科學的角度，任何生命在死亡之前都是活的。我情願相信這世間的一切，都與科學一胎同母、體質相當，相信看似接近死亡的關係仍然活著，相信在我們凝視鑿進樹身的斧痕，認定傷及根本，悲看未來的每一刻每一瞬，年輪依然在長，依然奮力堆織著眼前這艱澀沈重的一圈。關係年輪能夠壯大，依恃的是愛與牽絆，計較的不是兩人是否毫髮無傷。劇烈的鑿痕或許怵我目驚你心，嚇得我們以為一切將要告終，但樹在那裡直挺挺站著，根穩葉綠，像是非常想活。
要說是那些殺不死你我的令你我強大也行，但怎麼不說關係的本體非常堅強？粉粉嫩嫩的一頭愛情迷你豬，幾年下來給養成粗壯勇健的一頭大豬，怎麼能不堅強？各式各時的破洞傷痕，眼下未必都有藥醫，新肉新骨新血或許都得等到明天，但此刻，關係活著。年輪繞開那些我們以為致命的傷口，繼續朝向陽光空氣生長著，在你我明白以前，它已經在長成一棵更高大的樹，高大得再不必去理會腳邊傷痕的樹。
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標題：〈戀愛怪談系列〉你我、年輪與豬
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