〈愛情隨堂考〉誰願意栽培情人?

2017-02-07

文／佛洛阿德

可愛的汪星人魅力無邊，走路時看到有主人遛著活潑的小狗，你的反應是?

A. 路過時瞄一眼即可。

B. 抱抱小狗，陪牠玩一會。

C. 撫摸小狗的頭。

D. 與主人聊起小狗的年紀與習慣等狗兒經。

〈佛洛阿德解析報告〉

選擇A的人

即使你與戀人濃情蜜意，一些界線還是分得相當清楚，情人有著求學或是創業的打拚目標，你可以當個啦啦隊，背後給予精神支持，當對方受挫時幫他打打氣，但也僅限於此，若要你出錢出力栽培情人，這絕對不是你的作風，你覺得錢花在栽培自己還比較實在啦！

選擇B的人

你願意大力栽培情人，出錢出力不在話下，甚至樂意代為打理生活瑣事，希望讓對方無後顧之憂，傾全力向目標前進，毫無疑問你是戀人的強力後盾，即使日後結果失敗，你依然無怨無悔，給予安慰，鼓勵情人不要放棄，支持他捲土重來。提醒你卯足勁栽培戀人之外，也別忘了，最值得栽培的是你自己。

選擇C的人

如果交際手腕高超的你，打主意要說服情人栽培你，成功率頗高。若換成要你擔任栽培情人的角色，可能性雖低，但也不是不可能，前提是戀人是個可造之材，並且在過程中，對方必須照單全收你的意見，最好也先協議好栽培成功之後，你所能夠拿到的回報，評估後覺得夠划算，你才會出錢出力。

選擇D的人

情人若是志向遠大，需要你的支援，你也算阿沙力，願意出錢出力支援，不過時日一久，戀人還是遲遲做不出一點成績，失望的你開始碎碎唸，逼得對方壓力爆表，你也會認為栽培情人並不划算，設立情感與付出的停損點，要是有可能在金錢方面拖累到你，你將不惜分道揚鑣。