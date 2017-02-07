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鄧安妮／租屋

2017-02-07

◎鄧安妮

想有個地方棲身，想找個還不錯的房東，想在匆忙又擁擠的陌生疏離之中、有一個讓人安心的空間，讓自己停靠進去。

不同的地區，相同存在著供需失衡。有些地方供過於求，導致有過多閒置的空屋。有些地方則過度飽和，人們像是流浪在沙灘上、找不到合適螺貝殼的寄居蟹。

找房的過程瑣碎又冗長，也是一段既期待又怕傷害的冒險。有時考慮許久後，鼓起勇氣聯絡房東，才知房東早已心有所屬。有時以為是理想中的完美住處，到現場才發現與事實不符。無論如何，總是想找到一處可以和自己走得穩定又長久的好地方。

租哪種房子也是一種抉擇。有些新房子沒附家具，沒有任何歷史的羈絆，房客得多花心思布置，和房間一起成長。有些新房子或整修過的中古屋，已經按照房東的喜好裝潢完畢，房客不得隨意更動房東的性情，因此，如果並非完美契合，房客遷入後，就得有一陣子的磨合期。有些中古屋完整保留過往的痕跡，一掀動窗簾，就會揚起昨日的灰塵，抽屜裡也留有被藏匿的心事。

有許多人在尋找可以讓自己停靠的地方。有許多閒置的心房。有些空虛，還尚未有人入住過，渴求著能夠布置未來、在記憶上塗鴉。有些寂寞，裡面塞滿了心事以及時間的烙印，等待有人抹去牆上的傷痕，重新布置，宛如新生。●

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標題：鄧安妮／租屋


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