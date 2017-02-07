向明／零碎詩 － 北海岸記憶

2017-02-07

◎向明

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一

石門洞開

卻一直走不過去

前面是咆哮的海

．

二

老梅又著花了

一路之上

景色絕對勝過開元

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三

來到淡水

真的一點也沒鹹味

儘管海，就在它身邊

．

四

金山到了

絕不是來淘金

陽光海水交配燦麗遠景

．

五

富貴角好寂寞呵！

燈塔白天不能睜眼

腳下太平洋也不太平

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六

鵬程萬里是港裡面

遠洋漁船的好夢

好康是會跳躍的魚群

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七

阿里磅是梅新初出道

教孩子寫詩的小地方

而今是人見人怕的核電廠

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▓此詩中的地名石門，老梅，淡水，金山，富貴角，阿里磅及萬里都是當年年輕時我們曾經駐留過的地方。詩人梅新軍中追伍後，曾在阿里磅一間小學教書，現今已找不到這個地名。